Coronavirus en Córdoba: Donación solidaria de los clubes Califas Balompié y Ciudad Jardín

El mundo del deporte en Córdoba se ha sumado a la ola de solidaridad en las últimas semanas en la lucha contra el coronavirus y son varias las entidades deportivas las que están llevado a cabo campañas para recaudar fondos con los que hacer frente a la pandemia, que en Córdoba se ha cobrado la vida de 32 personas, aunque el número de curados asciende ya a 66 personas.

Dos de estas entidades han sido los clubes Los Califas Balompié y Ciudad Jardín, que han puesto en marcha una nueva campaña solidaria de donación económica al sistema sanitario, el principal baluarte frente a la extensión del covid-19.

Ambos clubes han informado de que son "conscientes de que, como clubes de fútbol formativo, manejamos una masa social importante para por lo menos intentar este tipo de iniciativas" y que, por ello, han propuesto a los padres y madres de los jugadores de todas las categorías la aportación económica equivalente a una mensualidad, "por supuesto de manera totalmente voluntaria", cantidad que confían en que se vea aumentada por las donaciones altruistas que puedan realizar por parte de los entrenadores, los delegados y de los miembros de la junta directiva.

No obstante, se trata de una aportación que no se limita a los integrantes de ambos clubes y, por ello, la abren a cualquier otra persona, simpatizantes o no para que hagan su aportación. Así, cualquier persona que quiera colaborar en esta campaña y quiera ayudar con su donación se tiene que poner en contacto en el correo electrónico info@loscalifascf.com o en el móvil 633 889 221 (sólo whatsapp). En ambos casos, se indicará cómo se puede realizar esta donación, que se destinará al sistema sanitario.

Tanto el club Los Califas Balompié como el Ciudad Jardín han apelado "a la humanidad y altruismo" de su masa social para llevar a cabo esta iniciativa y han lanzado este mensaje: "No nos conformemos únicamente con aplaudir a las 20:00, hagamos algo más efectivo".