Coronavirus en Córdoba: Palma del Río confirma su primer contagio

La localidad de Palma del Río está viviendo con especial incertidumbre en las últimas horas el avance del virus SARS-CoV-2 por la provincia. Tras un fin de semana de incertidumbre y rumores, la alcaldesa palmeña, Esperanza Caro de la Barrera (PSOE), ha confirmado este lunes el primer contagio en el municipio de la Vega del Guadalquivir. Con Palma del Río, todos los municipios cordobeses de más de 20.000 habitantes cuentan con positivos confirmados: Lucena, Puente Genil, Montilla, Priego de Córdoba y Cabra. En esta última localidad, la paciente ya ha recibido el alta.

Caro de la Barrera ha desvelado las dificultades que están encontrando los alcaldes para tener acceso a los datos concretos por municipios. Esto la llevó a emitir el fin de semana un comunicado mandando un mensaje de serenidad a la población, pues la Delegación el Gobierno de la Junta, que mantiene la interlocución con los regidores, no confirmaba ningún caso. Ahora, y pese a que esa confirmación oficial sigue sin llegar, el Ayuntamiento asegura que sí hay un positivo.

"Soy la primera interesada en informar a la ciudadanía de la presencia de este virus en Palma del Río, porque considero que es la mejor forma de prevenir”, ha recalcado. Para hacer este anuncio, Caro de la Barrera se basa en "diversas fuentes sanitarias". "Me he vuelto a poner en contacto con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba [Antonio Repullo], y nuevamente me he dicho que no le consta”.

Ante la insistencia de la alcaldesa a Repullo, le ha pedido “que vuelva a comprobar sus fuentes, pues puede haber algún error en la transmisión de los datos, dado que efectivamente las fuentes sanitarias confirman que hay una persona que ha dado positivo en el test”. La respuesta de Repullo a la alcaldesa, según la cronología publicada por esta, ha sido que, dado que la persona está hospitalizada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, es posible que estadísticamente haya sido considerada como un caso correspondiente a la capital en lugar de atribuirse a Palma del Río.

Ante esta explicación, la primera edil "ha pedido al delegado que realice las comprobaciones oportunas y corrobore de forma oficial esta información".

Ayer domingo, ante los rumores de diversas fuentes sobre la existencia de un caso en Palma del Río, la alcaldesa se puso en contacto hasta en cuatro ocasiones con el delegado del Gobierno en Córdoba y la delegada de Salud, "sin que en ningún momento este hecho fuera confirmado por las autoridades competentes".

"Son momentos muy duros y debemos ser conscientes de la necesidad de información que las instituciones debemos aportar a la ciudadanía. Por tanto, es nuestro deber y obligación facilitar por los canales oficiales y lo antes posible toda la información disponible en aras de la transparencia, y para mantener la calma y la tranquilidad de la población”, ha subrayado Caro de la Barrera.