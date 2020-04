Coronavirus en Córdoba: Kits de entretenimiento para los mayores de Cañete de las Torres que viven solos

Nueva jornada de confinamiento. Y ya van más de 30... Las horas pasan cada vez más lentas y el hartazgo empieza a aflorar. Para evitar que este sentimiento se traduzca en el impulso de salir a la calle de manera innecesaria o en visitas reiteradas al supermercado o a la farmacia, el Ayuntamiento de Cañete de las Torres ha puesto en marcha un nuevo recurso destinado a sus vecinos mayores, que son de hecho los más vulnerables a los efectos nocivos del virus SARS-Cov-2.

Así, voluntarios de Protección Civil han iniciado este jueves el reparto de kits de entretenimiento a los mayores que viven solos, a quienes también se les está tomando la temperatura con los termómetros láser que ha adquirido el Ayuntamiento, una iniciativa en la que también ha sido pionero en la provincia. "Desde el equipo de gobierno pensamos que, después de tanto tiempo en casa, los mayores que vivían solos deberían de tener una manera de distracción, así que les propusimos hacerles llegar pasatiempos, sopas de letras, colores... y que se lo tomaran como una tarea, una obligación", ha explicado el alcalde cañetero, Félix Romero (PP).

"La propuesta ha sido acogida con muy buen agrado por parte de todos", ha agradecido el primer edil, quien ha transmitido "ánimo y fuerzas a toda la población, pero de manera especial a los niños, a los jóvenes, a los mayores, a las personas de riesgo y a quienes, dentro de su ámbito profesional, trabajan y cuidan de los demás". "Gracias a todo el pueblo por colaborar quedándose en casa", ha indicado. Hace un par de semanas, en la localidad del Alto Guadalquivir se detectó el primer caso de coronavirus y las medidas de prevención subieron de nivel.

Así, este jueves, además, el personal del Ayuntamiento continúa con la desinfección de edificios y vías públicas con la colaboración de los agricultores, y también se han desplegado efectivos de la Brigada Guzmán El Bueno X para unirse a esta labor junto a agentes de la Policía Local.

Empieza la toma de temperatura

La crisis sanitaria, económica y social provocada por el covid-19 está poniendo a los ayuntamientos en primera línea de la batalla, con medidas muy imaginativas. En el caso de Cañete de las Torres, a los recursos habituales para frenar el coronavirus como la desinfección de lugares públicos o las reiteradas recomendaciones para quedarse en casa y mantener el distanciamiento social, el Ayuntamiento ha adquirido dos termómetros láser que están ya a disposición de Protección Civil con la intención de tomar la temperatura corporal a las personas que, voluntariamente, se lo soliciten.

Se trata de una medida se está llevando a cabo en diversos lugares como pueden ser las zonas de embarque de los aeropuertos y que en China es obligatoria para recuperar el ritmo de vida anterior a la crisis sanitaria, pues la fiebre es uno de los síntomas de la infección por el virus SARS-Cov-2.

El procedimiento es muy sencillo, como explica el alcalde. Se toma en la oreja y no es necesario ningún tipo de contacto. Como información adicional, según el modelo de termómetro láser adquirido, la temperatura no debe sobrepasar los 38 grados centígrados, si bien es aconsejable para los mayores de 65 años que no sobrepase los 37,5.

El equipo de gobierno ha insistido en que el Ayuntamiento de Cañete de las Torres sigue poniendo "todos los medios" a su alcance para combatir la pandemia, que desde hace varios días se ha estabilizado en un conjunto de 47 municipios cordobeses, entre ellos Cañete de las Torres. "Cumpliendo estrictamente todas las recomendaciones sanitarias saldremos adelante", ha animado el primer edil.

Medidas económicas

Hace unas semanas, el Ayuntamiento ya anunció que asumiría la cuota de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos de su municipios que hayan tenido que cesar en la actividad con motivo de la declaración del estado de alarma y que no accedan a otra ayuda. El alcalde explicó que la decisión implica, en principio, hacerse cargo del 50% de la cuota de marzo y de la totalidad de la de abril, dentro de un paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Romero afirmó que entre los autónomos del municipio hay diferentes perfiles y que en este momento se está valorando la situación, ya que hay personas que se han acogido a las ayudas gubernamentales por el cese de actividad, pero que el objetivo municipal es articular medidas que sean “complementarias a las que no lleguen a solucionar los problemas de los vecinos”.

Según los datos de la Cámara Oficial de Comercio y Servicios de Córdoba referidos a 2018 en base a la información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en Cañete de las Torres, el 63,1% de las formas empresariales, 118 de 187, estaban acogidas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

El sector más afectado en el municipio cañetero es el de la hostelería, mientras que se está el de la alimentación “se está amontiguando” y el agrícola, la principal fuente económica del pueblo, situado a 44 kilómetros de Córdoba, “tiene mucha capacidad de reacción ante los grandes cambios”, como reacciona el sector primario en las crisis, reflexiona Félix Romero.

El principal cultivo es el olivar de aceituna de aceite, con 6.159 hectáreas, la mayoría de secano, aunque también se produce trigo y patata, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que describe, con datos de 2017, un tejido laboral donde de 110 establecimientos con actividad económica, sobre un total de 181, no tienen asalariados.

“Es muy duro que el empeño de una vida y la inversión y el sacrificio sea para echar el cierre”, dice el alcalde, que vaticina lo “duro que va a ser el día a día” una vez que se supere la crisis sanitaria, por lo que está decidido a modificar las prioridades de un “presupuesto municipal, que es dinero del pueblo y está para ayudar al pueblo”.

Para ello, planteará una modificación presupuestaria en la Corporación, donde el PP tiene mayoría absoluta, para generar una primera partida de 60.000 euros, sobre un presupuesto total de 3,7 millones, para atender las primeras actuaciones. “Puede parecer poco, pero para nosotros es una partida importante”, reconoce el responsable municipal, alcalde desde 2011 y diputado provincial desde marzo de 2019.

Este dinero irá en detrimento de la terminación del Museo Municipal, prevista en las inversiones de este año, de las subvenciones a colectivos y entidades, cuyas actividades decaerán este año, y de las asignaciones a los grupos municipales, que cesarán a partir de marzo.

Junto al apoyo a los autónomos, un plan de empleo municipal a través de inversiones que generen empleo en las familias afectadas por el desempleo producido por la crisis sanitaria, “aunque no tengamos competencias”, matiza, el Ayuntamiento también dedicará recursos a atender la alimentación y las necesidades básicas de los vecinos que lo requieran.