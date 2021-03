Coronavirus en Córdoba: El Reina Sofía recibe una media de cinco ingresos al día por síntomas de covid-19

La presión hospitalaria en el Hospital Reina Sofía ha descendido considerablemente en las últimas semanas coincidiendo con la bajada de la incidencia de los casos de coronavirus en toda la provincia de Córdoba. Aún así, el hospital aún recibe un promedio de cinco ingresos al día de personas con síntomas asociados al covid-19. Así lo ha informado la directora gerente del hospital, Valle García, este jueves 11 de marzo, durante la conmemoración del Día Mundial del Riñón.

La disminución de la presión asistencial se nota, especialmente, en el circuito respiratorio de Urgencias, según explica García. Sin embargo, aún hay pacientes en planta de hospitalización, donde se mantienen dos unidades covid (una en el Hospital General y una en el Hospital Provincial), y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cuya mejora es "un poco más lenta".

Los espacios asistenciales adaptados para los pacientes que requerían cuidados críticos y que no tenían covid "ya ha ido disminuyendo" y solo quedan pacientes en el Hospital de Día Quirúrgico Infantil, aunque "estamos intentando ya que progresivamente los tengamos en la UCI de adultos".

Acerca de una posible cuarta ola, García asegura que "no me atrevo a decir si la vamos a tener o no, pero disminuimos esa probabilidad si somos todos responsables y logramos aumentar el porcentaje de personas vacunadas, pero nadie sabe lo que va a pasar, tenemos que ser muy prudentes porque esto no ha acabado".

En ese sentido, ha alertado de que "los datos no pueden significar que bajemos la guardia de cara a Semana Santa", sobre todo por los sanitarios, que se han tenido que adaptar a la situación con una presión "muy importante".