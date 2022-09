El taxi de Córdoba se une contra la sombra de las VTC que planea con el nuevo decreto: "nadie garantiza que no puedan volver aquí"

El semiparón del 50% del taxi en Córdoba, en contra del decreto de la Junta que habilitará a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) que sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre, ha comenzado este sábado sin incidentes reseñables en la capital y la provincia, más allá de los agravios que hayan sentido algunos usuarios. Para ellos, "pedimos disculpas", aunque aseguran que no han tenido otra alternativa ante la situación, según ha afirmado el presidente de la Asociación del Taxi de Córdoba (Autacor) y de la Federación Andaluza, Miguel Ruano, en declaraciones a este periódico.

La mitad de la flota cordobesa del taxi (en total hay 509 vehículos con licencia) ha echado el freno este sábado y el porcentaje subirá hasta el 75% durante algunos tramos del domingo. Así se suman desde Autacor al rechazo que se ha convocado en toda Andalucía para este fin de semana, a pesar de que en Córdoba las grandes empresas de VTC no operan desde 2020, cuando Uber -la única que tenía actividad en la capital- se marchó al estallar la pandemia. Aún así, no hay que entenderlo como un gesto únicamente de solidaridad con los compañeros de otras provincias, sino que "es un parón contra una norma que se va a modificar y que perpetúa una irregularidad en el número de VTC", ha asegurado Ruano.

En la calle, apenas tres vehículos se acumulaban en la parada de taxi de la estación de Renfe sobre el mediodía. En la acera opuesta, junto a la de autobuses, otros tres vehículos esperaban en fila india la llegada de clientes con maletas. Unos llegan y otros van saliendo a cuentagotas, aunque esta postal, por mucho que alguien se pueda sorprender en una ciudad turística como Córdoba, en fin de semana y en la puerta de entrada principal de viajeros, no es del todo extraña, reconoce un taxista. Esta zona en particular "tiene sus horas puntas que coinciden con la llegada de trenes" y el taxista, con la aplicación de Adif descargada, sabe aprovecharlo.

En otro punto de la ciudad, en la parada de taxi de la Avenida Medina Azahara, y prácticamente a la misma hora, la imagen es bastante diferente: mucho más tráfico y miles de viviendas alrededor, con todo Ciudad Jardín a la espalda. A diferencia del punto anterior, aquí se montan más cordobeses que turistas. Por momentos, la parada se convierte en una pasarela de gente que espera un taxi para ir de boda. Entre ellos, Vicente y su mujer, que han llamado al servicio de radio y les han comunicado la reducción del servicio.

En líneas generales, el inicio de la jornada ha transcurrido con normalidad, "como cualquier otro sábado", aunque sin los refuerzos habituales a determinadas horas, pero sin problemas para dar servicio a los cordobeses, han reconocido varios taxistas.

El caso de Córdoba que espanta a las grandes de VTC

"Que en Córdoba no haya VTC no es cierto, lo que no hay son grandes empresas que gestionan una amplia flota como Uber o Cabify", multinacionales contras las que el presidente de los taxistas cordobeses carga reiteradamente por "no prestar un servicio para los ciudadanos, sino para enriquecerse". Ruano pone de ejemplo la huida de Uber durante el estado de alerta y destaca la importancia de un servicio público que esté siempre presente para la ciudadanía.

Según Ruano, estas empresas "se mueven por algoritmos para fijar los precios, en función de si llueve o juega el Córdoba CF", y si no les ven la rentabilidad "te dejan tirado". Precisamente, el presidente de Autacor relaciona las bajas tarifas del taxi en Córdoba (competencia de los ayuntamientos) como el motivo principal por el que las empresas VTC no triunfan en esta capital. Sin embargo, con este decreto que permite su continuidad en las ciudades, "el futuro es desconocido y nadie garantiza que no puedan volver a Córdoba".

Proporción VTC/Taxi

Actualmente hay 3.300 licencias de VTC en Andalucía, convirtiéndola en la segunda comunidad de España que más tiene, por detrás de Madrid. "No queremos que desaparezcan", lo que queremos es que se "cumpla la ley", ha señalado Ruano. Según la normativa vigente (Real Decreto-ley 3/2018, del 20 de abril) se establece la proporción de una licencia de VTC por cada 30 de taxi como requisito para el otorgamiento de nuevas licencias. En Andalucía esta proporción es de una VTC por cada 2,7 taxis, ha subrayado el presidente de FAAT y de Autacor.

Además, piden que se active la precontratación obligatoria del servicio VTC con una anterioridad mínima de 15 minutos y que los taxis se queden como servicio de transporte inmediato, ha explicado Ruano, "como hizo Feijóo en Galicia".

Todo hace indicar que el gobierno andaluz dejará aprobado en los próximos días el decreto en cuestión, que tampoco contenta a las VTC. En ese caso, a partir del 1 de octubre "alternaremos nuestra presencia en la calle con ir a los tribunales y recurrir a la legalidad", ha afirmado Ruano. "Acudiremos al Tribunal Constitucional, como ha hecho el sector del taxi en Madrid, por el incumplimiento de preceptos que son fundamentales en la Constitución".