Córdoba es la segunda ciudad con más piscinas de España, una por cada 27 habitantes

Córdoba es la segunda ciudad de España con más cantidad de piscinas. La estadística del Catastro, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, contabiliza un total de 11.683 piscinas descubiertas solo en la capital de la provincia este 2023, unas 145 más que el año pasado.

En pleno verano y con una sequía que ha obligado a varios pueblos de la provincia a tomar medidas restrictivas para ahorrar agua, hay una piscina por cada 27 personas en Córdoba, más que la media nacional, pues en el país hay 1,28 millones de albercas, lo que se traduce en una por cada 37 habitantes. A las 11.683 piscinas de la ciudad hay que sumar las cubiertas, que en números son muchas menos, 21 en total.

Es Madrid la ciudad con más instalaciones de este tipo. La capital española cuenta con un total de 13.842 infraestructuras para darse un baño al aire libre, sin contar las techadas. Sin embargo, cuenta con muchísimos más habitantes que la capital cordobesa, por lo que la media de piscinas se va hasta una por cada 237 madrileños, muy por debajo de la tasa de Córdoba, una ciudad que cuenta con el récord de calor absoluto de España y que solo cuenta con dos playas de interior donde poder darse un chapuzón para sacudirse el calor de las tórridas jornadas veraniegas: la de La Breña y la de La Colada.

A nivel autonómico a Córdoba le sigue Málaga, que cuenta con 5.926 albercas en la capital, un número que sube hasta las 10.744 piscinas abiertas en el caso de Marbella, por ejemplo, que aumenta el dato por la gran cantidad de casas y parcelas y que se trata de una cifra que se acerca mucho más a la de Córdoba. Jaén cuenta con 4.069, Granada con 1.986 y Sevilla con un total de 1.747, unos números que sí están muy lejos de los de la capital cordobesa. En Huelva solo hay 186 piscinas y 31 en Cádiz, cuyos habitantes disfrutan de la playa a tan solo unos pasos de distancia.

En la provincia

La provincia cordobesa acumula un total de 32.135 piscinas. Aparte de la capital, seis municipios superan el millar de piscinas descubiertas, Es Lucena la localidad que acumula mayor cantidad, un total de 1.833, unas 23 por cada residente, seguida de La Carlota, con 1.210, Cabra, con 1.169, Priego de Córdoba con 1.055, Puente Genil con 1.050 y Montilla con 1.014. Valsequillo y Conquista son los que menos tienen, con seis cada uno. Valsequillo y Lucena están sufriendo restricciones de agua por la sequía.

Sevilla y Málaga son las campeonas a nivel andaluz. Así, los sevillanos han registrado un total de 61.195 albercas (228, cubiertas), con Carmona (4.796), Alcalá de Guadaira (4.505) y Dos Hermanas (4.473) como las localidades con un mayor número de piscinas al aire libre.

Málaga, desde luego, se lleva el oro, con 78.606 piscinas no cubiertas y otras 518, techadas –un cómputo total de 79.124–. Los malagueños atesoran cifras delirantes como las de Marbella (10.744 piscinas abiertas) y Mijas (8.214). No van mal la propia capital ni Estepona (4.264) o Benalmádena (3.943).

La sequía y el llenado de piscinas

Una piscina con un tamaño de 8 por 4 metros y con una profundidad media de 1,5 metros necesita cubrir 48 metros cúbicos de agua, según la marca fabricante de productos de piscina Kripsol en un estudio elaborado por Fotocasa. Para ello, según el cálculo que comparte la empresa Ferrón Piscinas en su web, se necesitan 48.000 litros de agua, 36.500 litros si la piscina es un poco más pequeña, de 7 metros por 3,5 y la misma profundidad, 1,5 metros. El cálculo depende también, sin embargo, de la forma de la piscina.

Teniendo en cuenta que el precio del agua en España en 2022 es de 1,95 euros el metro cúbico aproximadamente (se trata del precio medio, por lo que en cada Ayuntamiento este importe puede variar), se necesitan 93,60 euros para llenar una alberca de 8 metros, según este estudio.

Según la última estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al año 2020, el consumo medio de agua de los hogares españoles fue de 133 litros por habitante y día.

En Córdoba la sequía ha obligado a numerosos ayuntamientos, sobre todo del Norte de la provincia, ha tomar medidas restrictivas para cuidar el agua de los depósitos municipales ante el bajo nivel de los pantanos a causa de las escasas precipitaciones que ha tenido la región en este año hidrológico.

Las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato llevan dos meses sin agua potable, afectando a alrededor de 80.000 habitantes distribuidos en 24 municipios y 14 aldeas. Como es lógico, el llenado de piscinas no es compatible con esta situación. Lucena, el segundo núcleo urbano más importante de la provincia después de la capital, lleva un mes sufriendo cortes de agua.

Montilla ha publicado un bando en el que anuncia que se van a disminuir los baldeos y los riegos en los parques y jardines. También cerrarán las duchas de las piscinas municipales, mientras que el Ayuntamiento de Puente Genil también ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía para reducir al máximo el consumo de agua con el fin de minimizar las posibilidades de que se puedan producir cortes en el suministro.

Por ahora, en Córdoba capital la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) no ha tomado medidas por la sequía y, hasta ahora, en las piscinas públicas no hay restricciones en el uso del agua. De hecho, la empresa ha garantizado el abastecimiento de agua para los próximos dos años en el caso de que no hubiera precipitaciones.

Eso sí, el pasado mes de julio el presidente de la empresa, Jesús Cosa, informó sobre la puesta en marcha de planes de ahorro de grandes consumidores urbanos y la reducción de usos urbanos no esenciales, como son los casos de las láminas de agua en las fuentes, el riego de jardines y los baldeos.