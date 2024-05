El alcalde de Córdoba ve "razonable" que la Junta financie "parte de los costes" de Medina Azahara con entradas

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, considera "razonable" que la Junta financie "parte de los costes" de Medina Azahara con entradas. Bellido, ha insistido este martes que "igual que ocurre con los museos municipales, con el Zoo y con la Ciudad de los Niños", es razonable que la Junta de Andalucía quiera empezar a financiar parte de los costes del yacimiento arqueológico de Medina Azahara con entradas y a dotarlo también de un valor, que muchas veces, si no se le pone a las cosas un precio y son gratis parece que no valen nada, literalmente, y no se les dota del valor que tienen".

Asimismo, el alcalde ha apoyado que el la Junta ponga precio a las entradas de los museos autonómicos andaluces, "puesto que los servicios públicos tienen un coste; mantener un museo o un complejo arqueológico como Medina Azahara tiene unos costes importantes", ha subrayado.

Además, ha recordado en esas declaraciones a los periodistas que "Medina Azahara es Patrimonio de la Humanidad, de manera que imaginaros el valor que tiene cultural, turístico, arqueológico", por lo que "no está de más que ese valor se repercuta, que va a ser una entrada que no va a ser tampoco muy alta", ha destacado. El alcalde ha manifestado que tiene que ser "coherente", porque "los museos municipales se cobran", con lo cual entiende que "la Junta de Andalucía y cualquier administración haga lo mismo".

Tasa turística

En la misma comparecencia ante los medios de comunicación, el regidor, que también es el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), se ha mostrado "muy satisfecho" con la reunión celebrada este pasado lunes con la Junta y los empresarios andaluces para analizar la tasa turística y ha reconocido que la implantación de la misma puede producir "efectos no deseados" en el sector turístico.

Bellido ha destacado que en esa reunión, celebrada en Málaga, "los municipios han sido atendidos y escuchados, principalmente en los aspectos relacionados con los criterios de sostenibilidad, en este caso social y ambiental, ya que la económica está garantizada con la actividad". Asimismo, ha anunciado que tanto la Junta como la Confederación de Empresarios acordaran la creación del Observatorio de Sostenibilidad Turística Local, en el seno de la FAMP, "en la que ya se está empezando a trabajar"

Además, Bellido ha puntualizado que el turismo "es un ecosistema muy delicado, por lo que tocar cualquier pieza como puede ser una tasa turística puede alterar ese ecosistema y producir también unos efectos no deseados, como la pérdida de competitividad o la pérdida de flujo turístico".

El presidente de la FAMP ha reconocido que cualquier medida en este sentido debe estar "muy analizada", por lo que el observatorio tratará de "recopilar todos los datos objetivos" que aportarán los ayuntamientos, la administración regional y los empresarios. En este sentido, ha puesto de ejemplo el caso de Córdoba que, al igual que otras ciudades, ya elabora una ordenanza para regular las viviendas turísticas, mientras que se estudia un borrador de la "ordenanza de convivencia" para que aborden asuntos como "el turismo de borrachera o el turismo de despedida de soltero".