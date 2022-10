Córdoba se queda varios días sin mercadillos como protesta ante el "genocidio laboral del Ayuntamiento"

Este lunes 17 de octubre no se ha montado el mercadillo de Alcolea y mañana martes tampoco estarán el de las Setas, Sector Sur y La Ladera. Esta situación se debe a las movilizaciones que han convocado desde la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) a causa del "genocidio y 'bullying' laboral del Ayuntamiento".

La fragorosa manifestación de los comerciantes ha inundado parte del centro de Córdoba hasta llegar a las puertas del Consistorio. Allí, el presidente de Comacor, Antonio Torcuato, ha alegado que desde la delegación de Comercio, "quieren exterminarnos" e incluso, en su denuncia hacia el Ayuntamiento ha hablado de estar sufriendo "racismo".

Torcuato ha indicado que: "No nos escuchan, ni nos tratan bien, nos sentimos discriminados" y ha asegurado que el Consistorio cordobés está llevando a cabo "unas normas muy restrictivas que ni la propia ley del comercio andaluz".

Entre las quejas de los comerciantes está el procedimiento que el Ayuntamiento estaría utilizando a la hora de informar sobre alguna anomalía o inclusive en la retirada de una licencia, ya que según Torcuato: "a la hora de hacernos un requerimiento usan el tablón de anuncios, una licencia no me la puedes quitar poniéndolo ahí, comunícamelo y que me llegue a mí, tienen dirección, teléfono, o también la vía placero que ha funcionado desde hace 30 años y ahora no lo usan".

Otra de las denuncias del colectivo se debe a la figura de los placeros -policías locales que controlan los mercadillos- quienes junto con los técnicos "tienen un perseguimiento al colectivo y un régimen disciplinario que ni en las prisiones", por lo que los comerciantes han pedido que se cambien a estas figuras.

"Somos autónomos y cumplimos con la ley, sólo queremos trabajar", ha narrado Torcuato, quien ha recordado la difícil situación del colectivo durante la pandemia, donde, como también reconoció el delegado de comercio, Antonio Álvarez, se han ofrecido ayudas por parte del Consistorio, aunque no eran cantidades elevadas a juicio de Torcuato: "Después de dos años, nos han dado 275 euros o 104 euros por puesto".

Todas las reuniones que ha mantenido Comercio con el sector de la venta ambulante, como ha reconocido Torcuato, han resultado a iniciativa de Comarcor, después de varios "portazos", además, el presidente ha indicado que "nunca nos han mostrado una solución".

En el comercio de venta ambulante hay más de 600 familias, "detrás de cada licencia hay una familia", ha asegurado Torcuato al informar que hay cuatro casos de retiradas de licencias que han acabado en un procedimiento contencioso. Además, el presidente ha expuesto que se están pidiendo nuevas condiciones a la hora de renovar o constatar las licencias, incluso, en algunos casos, la solicitud de este procedimiento habría llegado en agosto.

Por último, Torcuato ha explicado que los mercadillos cuentan con una tradición muy arraigada en la ciudad y que los cordobeses "no se creen" lo que está pasando. Por ahora, Comacor ha informado de nuevas medidas de presión mañana martes en el Arenal, además de no montar ninguno de los tres mercadillos de los martes.

Por su parte, el presidente de la Delegación de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, se ha pronunciado ante la movilización. Para el concejal se trata de "una reivindicación precipitada que no sé a quién le interesa", porque, a su juicio, desde el cogobierno municipal de PP y Cs la postura "siempre ha sido de puertas abiertas al diálogo y al pleno contacto" con los ambulantes.