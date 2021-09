El alcalde de Córdoba defiende que el contrato del espectáculo nocturno del Alcázar "no tiene ninguna tacha"

Tras la petición por parte del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba de paralizar el contrato del espectáculo nocturno del Alcázar por presuntas irregularidades, el alcalde, José María Bellido, ha defendido que, tras revisarlo personalmente, "el contrato no tiene ninguna tacha".

Bellido ha respondido que el contrato se hace a través de una empresa externa "porque no tenemos personal en el Ayuntamiento que sepa de cómo diseñar y mantener este tipo de espectáculo, que me digan a qué departamento se lo encargamos, no existe" y ha defendido que están exigiendo 1,2 millones de euros de inversión en el plazo de diez años "para que la empresa no pierda dinero, pueda recuperar lo invertido y obtener algo de beneficio, que es el fin de la colaboración público-privada".

Ante las críticas por parte de IU de este montante, el alcalde ha afirmado que "estamos haciendo todo de nuevo", y asegura que el montante sale "de comparar el gasto del año 2010 cuando se puso en marcha y se invirtió 1,4 millones de euros" con las necesidades actuales. "Se podía haber aprovechado parte de lo que existe, pero tendríamos un espectáculo de hace una década, hoy en día hay mejores tecnologías que además ahorrarán en la factura de la luz, se busca un espectáculo nuevo", ha aclarado.

"Decir que se alquila por 7.000 euros y 19,72 euros al día es una media verdad", ha contestado José María Bellido a las cuentas de IU, porque aunque ha reconocido que ese es el canon, "la empresa tendrá que invertir 1,2 millones de euros, IU hace las cuentas solo con el canon y no con la inversión".

Acerca de las dudas del funcionario municipal que firmó el contrato y que según Isabel Albás se trata del jefe de Edificios dentro del Área de Infraestructuras, el alcalde ha recordado que es el mismo que intervino en la contratación inicial de la obra de instalación, que se hizo bajo un mandato de IU.

"Repasé todo el expediente del contrato y tengo que decir que la posición de IU obedece a buscar la confrontación" ha respondido Bellido, quien ha acusado a Pedro García de "no querer que esto salga adelante porque vivía muy bien diciendo que el espectáculo no salía y quiere seguir estirando el chicle, no tiene sentido". Aunque admite que "debimos haber sido más agiles, ojalá hubiese estado antes, en eso todo lo que los digan tienen razón".

Por último, José María Bellido ha defendido que el modelo de explotación del Alcázar "creo que es sensato", puesto que el edificio "sigue siendo del Ayuntamiento, durante todo el día, en las horas de sol, estará en el mismo régimen que hasta ahora, gestionado por funcionarios municipales y lo que estamos buscando es que se retome el espectáculo por la noche".