IU de Córdoba pide que "se paralice" el contrato del Alcázar por "presuntas irregularidades"

Tras el anuncio del Ayuntamiento de Córdoba de la licitación del espectáculo nocturno del Alcázar tras dos años paralizado, desde el grupo municipal de Izquierda Unida piden al alcalde, José María Bellido, que "se paralice el contrato" por "presuntas irregularidades" encontradas en el mismo, además de la vuelta a la gestión pública de este recurso turístico.

Según el portavoz de IU, Pedro García, tanto para el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, como para las Reales Caballerizas, "siempre hubo ese consenso de gestionar esa parte de la historia lo máximo posible desde lo público". No obstante, tras la últimas novedades, desde IU "temen" que este sea "el principio de todo" y "vamos a tener miles de metros cuadrados de Patrimonio de la Humanidad en manos de unos pocos haciendo negocio".

Por otro lado, Izquierda Unida ha informado que han tardado dos años en conocer el expediente sobre el plan del espectáculo nocturno del Alcázar de Córdoba que realizó el gobierno municipal a su entrada en el Consistorio.

Pedro García ha detallado varios aspectos de este informe. Según el portavoz de IU, el contrato de concesión de servicios tiene una validez de 15 años, cumpliendo así los 10 años de máximo y los cinco de prórroga, con un canon de algo más de 7.000 euros al mes, unos 90.000 euros al año, lo que supone al día 19,72 euros.

Estas cifras indican que "el alquiler del espacio no llega a 20 euros", "Con vender una entrada ya han pagado el coste diario", ha indicado García, quien ha asegurado que este coste tan bajo se debe a la inversión previa que tiene que hacer la empresa que se encargue del espectáculo nocturno. "Supuestamente es una inversión muy alta de 1,2 millones de euros", ha dicho.

Las obras de adecentamiento que se realizaron para poner en marcha el espectáculo del Alcázar, costaron 1,4 millones de euros, según ha recordado García. "Ahí se metía el personal, la maquinaría, la canalización y la parte tecnológica".

García ha insistido en la poca diferencia de las cifras, por lo que ha pedido un informe donde se detalle esta "estimación" de más de un millón de euros en la nueva inversión, teniendo en cuenta que esta vez, "un tercio del recorrido va fuera", informando así que según indica dicho contrato el Patio Mudéjar ya no se contemplará en el recorrido.

Otro detalle que han denunciado desde Izquierda Unida es la pérdida de material, como el caso de dos enormes proyectores donde se visualizaba la historia del edificio. "En el informe pone que están sustraídos", ha comentado.

El portavoz de IU ha apuntado que en el año 2011, una empresa indicó que las obras "para dejarlo perfecto" rondaban un presupuesto de 80.000 euros más 90.000 de impermeabilización. En esta ocasión se contaba con el Patio Mudéjar.

"Esto no es nuevo, hay empresas que esto lo saben, saben que la inversión no es de 1,2 millones y con esto eliminan a decenas de medianas y pequeñas empresas y las eliminan porque no pueden pagar esto, y los que optan saben además que esa inversión se puede maquillar perfectamente", ha sentenciado Pedro García.

Para concluir, García se pregunta "¿Por qué este informe no lo firma el subdirector de Turismo? Nos gastamos 400.000 y pico euros en altos directivos y esto lo hace un técnico". García alude el modus operandi y critica el modelo de gestión del Consistorio de Córdoba.

Reacción del Ayuntamiento

Ante las palabras del portavoz de Izquierda Unida, la primera teniente de alcalde de Turismo, Isabel Albás, ha contestado que el informe del pliego para la contratación del proyecto de ejecución del Espectáculo de Agua, Luz y Sonido en el Alcázar de los Reyes Cristianos ha sido realizado por el técnico competente de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba "y así consta en toda la documentación realizada y firmada por dicho técnico".

"El técnico de Infraestructuras al que se refiere IU solo ha intervenido informando acerca de dos extremos: sobre el estado e inventario del material que allí se encontraba y sobre el importe del arreglo de las fuentes. No podemos olvidar que es el jefe de Edificios dentro del Área de Infraestructuras. Es la persona competente para realizar dicho trabajo. ¿O es que ahora quiere IU que nos saltemos el organigrama y la ley?", se ha preguntado Albás.

Además, ha añadido que "es sorprendente que el señor Pedro García olvide que el técnico de Infraestructuras al que se refiere es quien intervino en la contratación inicial de la obra de instalación que estaba financiada por fondos públicos y que se hizo bajo un mandato de IU. Por tanto, es lógico que esta misma persona sea quien informe sobre el inventario y algunas otras cuestiones técnicas teniendo en cuenta su conocimiento al respecto".

"Además, los informes que firma el técnico de Infraestructuras son del año 2020, por tanto previos a denuncia alguna. Nos sorprende que ni se hayan leído la fecha de los informes", ha afirmado. También ha añadido que el informe para la contratación del espectáculo tiene el visto bueno de Asesoría Jurídica y de la Intervención municipal.

"Recordarle a IU que ellos sacaron un contrato de concesión de servicios de cafetería en el CRV. ¿Esto supone también una privatización de ese espacio? Está claro que el modelo económico de IU y de este gobierno municipal no es el mismo. Precisamente para eso llegamos aquí, para impulsar un modelo antagónico al suyo", ha finalizado Albás.