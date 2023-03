Córdoba y la Mezquita se promocionarán entre el medio millón de cruceristas que cada año llegan a Málaga

Córdoba y la Mezquita-Catedral se promocionarán como destino turístico entre el medio millón de cruceristas que cada año llegan al Puerto de Málaga. Para que ello sea posible, este jueves han rubricado a tres bandas un protocolo de intenciones el alcalde de la ciudad, José María Bellido, el deán-presidente del Cabildo Catedralicio, Joaquín Alberto Nieva, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio.

La colaboración de Córdoba con el Puerto de Málaga, que va más allá de objetivos turísticos, para centrarse también en objetivos culturales y logísticos, se inició en noviembre de 2019, si bien, tal y como han recordado Bellido y Rubio, la pandemia frenó en seco la iniciativa. Esa colaboración se ha retomado con la incorporación como destino turístico con "un edificio, la Mezquita-Catedral, catalogado por TripAdvisor como the best of the best, lo mejor de lo mejor que hay que ver en España y en el mundo", ha sentenciado Nieva.

"Málaga es el puerto natural de la ciudad de Córdoba, de todo el entorno empresarial e industrial de Córdoba, pero también tiene un potencial enorme desde el punto de vista turístico", ha incidido Rubio. "Este año las previsiones son que sobrepasemos las cifra de los 500.000 cruceristas y las empresas nos han pedido itinerarios que sirvieran para que esos más de 500.000 pasajeros pudieran tener alternativas de visitas y Córdoba y la Mezquita serán unas de las importantes alternativas", ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga.

Además, ha informado de que la rúbrica del protocolo de intenciones supone “incorporar la promoción de Córdoba en todas nuestras acciones comerciales". Así, ha detallado que llevarán la oferta de Córdoba y la Mezquita-Catedral como destinos turísticos a la feria de cruceros que se celebrará la próxima semana en Miami (Estados Unidos “donde se concentra todo el sector y los diseñadores de itinerarios y donde el Puerto de Málaga cuenta con un stand propio"; así como también a la próxima cita que el sector va a celebrar en la ciudad alemana de Hamburgo.

"Hemos visto que Córdoba, con su gran Casco Histórico y con la Mezquita, es un destino prioritario para todas las compañías", ha añadido. Rubio ha sentenciado que "la incorporación expresa" de la Mezquita-Catedral viene a enriquecer enormemente ese reclamo de Córdoba como destino turístico para los cruceristas.

Mientras, Bellido ha sentenciado que este acuerdo a tres bandas beneficia al Puerto de Málaga al agrandar su oferta, al Cabildo Catedral por atraer visitas “pero quien más gana es la ciudad de Córdoba”. El alcalde ha agradecido al Puerto de Málaga "su apuesta por la ciudad y su confianza en Córdoba" y al Cabildo Catedral, "su generosidad con la ciudad". El regidor ha informado de que "ahora tendremos que ir trabajando compañía a compañía, crucero a crucero, para que se vaya incorporando esa oferta y tengamos otra fuente de captación de turismo para la ciudad".