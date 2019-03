Córdoba está a la cola de Andalucía en reciclaje de vidrio por habitante

Un hábito de separación adecuada de residuos cada vez más asumido

Los cordobeses, según Ecovidrio, tienen cada vez más asumido el hábito de separar adecuadamente los residuos que se desechan. Pero pocos conocen qué es lo que sucede una vez que éstos han sido depositados en el contenedor correcto. Para que el proceso de reciclaje de vidrio llegue a buen cauce, los ciudadanos deben saber que sólo se deben tirar vidrios al contenedor, esto excluye de manera taxativa a los demás residuos que no sean exclusivamente de éste material. De modo que al iglú sólo pueden ir aquellos recipientes que tengan tapa, tapita o tapón, ya que todo lo demás no es vidrio puro y se considera residuo impropio en las plantas de reciclaje. Si se rompe un vaso, un plato, un jarrón, cerámica o porcelana debe arrojarse en un punto limpio; lo mismo sucede con las bombillas, los fluorescentes o ventanas. El cristal no debe tirarse al mismo contenedor que el vidrio porque la composición química es distinta y no se funde a la misma temperatura. Con el reciclado de vidrio se logra que disminuyan las emisiones de CO2 a la atmósfera, reducir el volumen de vertederos y el ahorro de energía. Las compañías envasadoras se encargan de financiar el sistema de reciclado con su aportación a través del Punto Verde que aparece en el recipiente.