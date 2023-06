Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral el 23J en Córdoba

Ya no hay marcha atrás. A menos de un mes de la nueva cita electoral, el Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado este lunes un Pleno extraordinario en el que ha tenido lugar el correspondiente sorteo público, del que han salido las personas elegidas que integrarán las mesas electorales del próximo 23 de julio.

En total, son 3.421 las personas elegidas al azar a través de este sorteo y que, de manera obligatoria, tendrán que presentarse en su colegio electoral el penúltimo domingo de julio para ser presidente, vocal o suplente.

Los elegidos recibirán una notificación en su domicilio en el plazo de tres días y tendrán siete para recurrir.

Ha sido a través de un sistema informático del Instituto Nacional de Estadísticas, por el que se han seleccionado las mesas el nombre y los apellidos de los integrantes de cada mesa electoral. Por cierto, que en esta nueva cita con las urnas en Córdoba se constituirán un total de 381 mesas electorales.

Solo pueden formar parte de una mesa electoral los ciudadanos que tengan menos de 70 años y sepan leer y escribir. También a partir de los 65 años podrán manifestar la renuncia en el plazo de siete días. Además quedan excluidos quienes alcancen la mayoría de edad en el plazo comprendido entre la formación de las listas de electores y la votación. Para ser presidente de mesa se deberá tener el título de Bachiller, el de Formación Profesional de segundo grado o el de Graduado Escolar o equivalente.

Para saber si te ha tocado estar en una mesa electoral el próximo 23 de julio solo hay que consultarlo en este enlace de la Oficina Virtual del Ayuntamiento de Córdoba introduciendo los datos que demanda la aplicación.

Excusas

Sin duda alguna, la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio ha trastocado los planes de muchas personas que tenían previstas sus vacaciones para esas fechas. La Junta Electoral Central, haciendo una excepción, ya determinó que quienes tuvieran una reserva hecha antes del 30 de mayo y cuya cancelación ocasione un perjuicio económico o un trastorno grave al ciudadano no estarían obligados a acudir.

Sin embargo, dejaba abierta a las Juntas Electorales de Zona valorar la viabilidad de esta excusa y acotar los supuestos. Y la de Córdoba (que afecta también a Montoro) ya tiene una resolución: si la reserva de las vacaciones es a menos de 250 kilómetros, esta no eximirá de formar parte de una mesa el 23J, aunque la reserva se haya realizado antes del 30 de mayo o ese mismo día.

Otro punto controvertido aprobado por la JEZ es que "no se considerará como excusa admisible la estancia el día de las elecciones en una segunda residencia (propia o familiar), sea cual sea el lugar en el que esta se encuentre".

Igualmente, la Junta advierte de que "no acudir a los llamamientos de las mesas electorales supone incurrir en un posible delito electoral del art. 143 de la LOREG que puede estar penado con pena de prisión de hasta un año".

En base a ello, "y para seguir un principio de justicia, esta Junta Electoral va a ser extremadamente celosa en la persecución de aquellas personas que no cumplan con los llamamientos a las mesas electorales no sólo por ser una obligación legal el hacerlo, sino como se ha expuesto para que aquellas personas responsables que cumplan con el deber cívico de composición de las mesas, por muy penoso que sea hacerlo en las citadas fechas, no vean como otros ciudadanos que no cumplen dicho deber no obtienen ningún castigo por ello".