La reserva de vacaciones en las playas de Málaga no será excusa para faltar a una mesa electoral en Córdoba el 23J

La convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio ha trastocado los planes de muchos cordobeses que tenían previstas sus vacaciones para esas fechas. En seguida, la Junta Electoral Central, haciendo una excepción, determinó que quienes tuvieran una reserva hecha antes del 30 de mayo y cuya cancelación ocasione un perjuicio económico o un trastorno grave al ciudadano no estarían obligados a acudir.

Sin embargo, dejaba abierta a las Juntas Electorales de Zona valorar la viabilidad de esta excusa y acotar los supuestos. Y la de Córdoba ya tiene una resolución: si la reserva de las vacaciones es a menos de 250 kilómetros, esta no eximirá de formar parte de una mesa el 23J, aunque la reserva se haya realizado antes del 30 de mayo o ese mismo día.

Con esto, los cordobeses que tengan previsto pasar sus vacaciones en las playas de Málaga tendrán que hacer un viaje de ida y vuelta si no quieren perder el dinero de su reserva. Por ejemplo, el lugar vacacional por excelencia, Fuengirola, está a 190 kilómetros; Torre del Mar a 193 y Estepona ya roza el límite, ya que se encuentra a 247 de Córdoba capital. Manilva sí quedaría fuera de esta medida, ya que está a 259 kilómetros.

La Junta Electoral de Córdoba (JEC) ha tomado esta medida ante "las dificultades objetivas" que pudiera comportar para la integración plena de las mesas la excusa de las vacaciones reservadas. El número de kilómetros tampoco se ha dejado al azar, a sabiendas de que la costa malagueña vive en verano una llegada masiva de cordobeses.

Otro punto controvertido aprobado por la JEC es que "no se considerará como excusa admisible la estancia el día de las elecciones en una segunda residencia (propia o familiar), sea cual sea el lugar en el que esta se encuentre".

Igualmente, la Junta advierte de que "no acudir a los llamamientos de las mesas electorales supone incurrir en un posible delito electoral del art. 143 de la LOREG que puede estar penado con pena de prisión de hasta un año".

En base a ello, "y para seguir un principio de justicia, esta Junta Electoral va a ser extremadamente celosa en la persecución de aquellas personas que no cumplan con los llamamientos a las mesas electorales no sólo por ser una obligación legal el hacerlo, sino como se ha expuesto para que aquellas personas responsables que cumplan con el deber cívico de composición de las mesas, por muy penoso que sea hacerlo en las citadas fechas, no vean como otros ciudadanos que no cumplen dicho deber no obtienen ningún castigo por ello".