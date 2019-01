Construcor alerta de que Córdoba "no está en el mapa de los inversores"

"Hay que ser flexible para dar respuesta a las necesidades actuales. Hace falta gestión y ganas de solucionar problemas. La administración tiene que ser una herramienta útil zonas de flujo permanente", afirmó, al tiempo que añadió 2018 ha sido "un año perdido porque no se ha funcionado, no ha habido claridad ni dirección en los proyectos".

Luego, continuó, "nos enteramos de que en la Gerencia de Urbanismo había otra" para agilizar el proceso de concesión de licencias de obra y actividad, lo que "fue un choque". No obstante, se acordó que ambos borradores se coordinarían. Sin embargo, desde que en agosto se abrió el proceso de exposición pública, en CECO no saben nada del resultado. Es más, según Díaz, "no sabemos en qué despacho está el borrador ", al tiempo que insistió en que "se ha perdido mucho tiempo".

La afirmación es rotunda: Córdoba "es una ciudad que no está en el mapa de los inversores". Quien suscribe esta declaración el el secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba (Construcor), Francisco Carmona , quien alerta de que si las administraciones públicas "no se lo tomen en serio" la ciudad va a "languidecer".

A la espera de la licencia para la segunda fase del Palacio de Congresos

El Palacio de Congresos de la calle Torrijos volvió a abrir sus puertas en octubre del año pasado después de un lustro cerrado y tras la conclusión de la primera fase de obras. La empresa gestora del espacio solicitó en abril de 2018 la licencia de obras de la segunda fase y, hasta el momento, la Gerencia de Urbanismo no la ha concedido, tal y como ha recordado el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz. Hasta la fecha no se ha hecho efectivo ese permiso y las obras previstas no se han podido poner en marcha. "La licencia no está otorgada a pesar de que es entre administraciones", ha remarcado Díaz, al tiempo que ha lamentado el retraso con el que se conceden estos permisos entre particulares.