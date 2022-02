El Frente de Estudiantes de Córdoba se echa a la calle contra la eliminación del Bachillerato Musical: "Es una incoherencia brutal"

El pasado 25 de enero los estudiantes que se acogen al programa de Coordinación para la Simultaneidad de las Enseñanzas Profesionales de Música y la Educación Secundaria recibieron la noticia de que no podrán finalizar sus estudios de Bachillerato en este curso en la modalidad escogida.

Se trata de una situación que afecta a medio centenar de alumnos en Córdoba debido a la eliminación del Bachillerato musical por las contradicciones entre el Real Decreto de desarrollo de Bachillerato, el decreto andaluz que regula el Bachillerato y la nueva Ley de Educación (Lomloe), la conocida como ley Celaá, que entró en vigor hace varios días, tal y como han indicado desde el Frente de Estudiantes de Andalucía.

La nueva Ley de Educación fija la rama de Arte como la única que habilita para cursar el Bachillerato Musical, en contraposición al decreto andaluz, que sí permite que sea por cualquiera: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales. Así, solo los alumnos de Arte podrán compaginar con las enseñanzas musicales.

Ante este escenario, el Frente de Estudiantes de Córdoba y la plataforma @Músicosenpie han protagonizado este viernes una sentada frente al Conservatorio Profesional de Música de Córdoba, Músico Ziryab, centro en el que hay más de una treintena de jóvenes afectados.

Durante la concentración, a la que han acudido más de 80 personas entre estudiantes, familiares, profesores y representantes sindicales, se han denunciado la situación a la que los alumnos deberán hacer frente a mitad de curso.

"Nos han dicho que teníamos que tomar una decisión inmediata sobre la matriculación", ha explicado una de las jóvenes que han acudido a la sentada.

Una de las dos opciones que tienen es abandonar el régimen de simultaneidad de enseñanzas para realizar el Bachillerato de su opción completa (con cinco asignaturas adicionales a las actuales), recuperando el trimestre pasado y la mitad de este segundo.

"Salirse del programa es algo muy drástico para mitad de curso, es una barbaridad", han reclamado los estudiantes. Para esta opción, los jóvenes deberán cursar materias que no habían estudiado hasta ahora, adaptándose a ellas, además de a los nuevos sistemas de evaluación y profesores.

La segunda opción es abandonar la modalidad que están cursando ahora y cambiarse a Artes, lo que les resulta inviable, pues en la gran mayoría de institutos no existe la nueva asignatura obligatoria (Fundamentos del Arte I y II).

Además, con esta segunda opción, los alumnos deberán renunciar a la posibilidad de estudiar una rama específica fuera de las artes. "Lo que nos pasa es que tenemos que superponer una de las dos cosas cuando queremos hacer las dos", ha expresado otro estudiante.

"Tenemos 16 años, a mí me encantan las matemáticas y también mi instrumento. En mi cabeza tengo hacer una ingeniería o el superior, pero todavía no lo tengo claro. Y haciendo esto me quitan la posibilidad", ha explicado otra de las estudiantes.

"Queremos que nos hagan la moratoria, a los de segundo sí se lo han concedido, la solución es terminar el curso", ha comentado una alumna. Otro de los jóvenes ha asegurado "no solo queremos que se aplique la moratoria sino que se derogue la Ley y no afecte a compañeros de cursos que viene detrás".

"Una incoherencia brutal, que lo hagan a principio de curso ya es incoherente pero ahora en mitad y prácticamente de un día a otro más, los niños están destrozados", ha indicado Mari Paz Ramos, profesora de piano del Conservatorio Profesional de Música de Córdoba.

"Es una injusticia se mire por donde se mire", ha resaltado. Además, la docente ha asegurado que los estudiantes que decidan abandonar el régimen de simultaneidad de enseñanzas y que deban cursas las asignaturas adicionales, "constaría en su expediente como suspenso porque son asignaturas que no han cursado porque obviamente no estaban matriculados". Ramos ha resaltado que es una situación en la que se pone en juego "el futuro de muchos niños".