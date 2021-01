El Consejo de Distrito de Villarrubia alerta de la "ineficiencia" del servicio de Cercanías por "falta de compromiso"

El Consejo de Distrito de Villarrubia se ha vuelto a pronunciar sobre la situación del Cercanías entre la barriada periférica y Córdoba. Para los vecinos, "se necesita el compromiso de las administraciones" para potenciar el servicio, dotándolo de las infraestructuras necesarias porque "el no actuar de esta forma significaría abocar a la ineficacia y la muerte de este proyecto por el que tantos y tanto hemos trabajado".

Desde el Consejo de Distrito han informado de que el pasado día 7 de enero "Renfe modificó de nuevo los horarios del tren entre Córdoba y Villarrubia eliminando una salida de cada una de las estaciones nombradas". Los vecinos aseguran que cuando el proyecto arrancó ofrecía 12 salidas en cada uno de los sentidos y, ahora, sólo se cuentan con ocho en los días laborables, "siendo aún más ridículo el número de servicios durante el fin de semana".

Para el Consejo de Distrito de Villarrubia el problema radica en que Renfe "no ha hecho atractivo el uso del Cercanías y no se ha esforzado por mejorar la movilidad". Para los vecinos, los horarios no responden a las necesidades de todos los potenciales usuarios sino "solo a las de la Universidad" y los precios del billeteno han sido competitivos a pesar del convenio firmado con el Ayuntamiento de Córdoba.

Renfe "justifica la reducción de servicios en la línea de Villarrubia teniendo en cuenta el número de usuarios pero obviando la precariedad del servicio" y los vecinos se refieren, precisamente, a horarios no adecuados,precio del billete elevado, ausencia de las nuevas estaciones programadas como Levante y Poniente y una "infraestructura deficiente" donde el viajero no puede refugiarse del agua, del frío y de las altas temperaturas en los tiempos de espera en la estaciones.

Además, se han referido a la ausencia de un plan de transporte de aproximación de viajeros a las estaciones del Cercanías complementario al tren y las barreras arquitectónicas en las estaciones y el tren que imposibilitan el acceso a las personas con movilidad reducida.

Los vecinos afectados consideran que no se puede hacer una valoración del número de viajeros "olvidándose de elementos estructurales y coyunturales" que afectan al transporte de estas personas. "Los elementos de coyuntura, en su gran mayoría o todos, vienen provocados por el covid-19", aseguran y explican que "la caída de la actividad ha sido drástica y en consecuencia el paro se ha cebado en estos barrios periféricos, por lo tanto, la movilidad se ha parado y de ahí la perdida de viajeros".

En conclusión, desde el Consejo de Distrito de Villarrubia piden el compromiso real de las administraciones para potenciar el servicio y evitar "la ineficiencia y muerte" de este proyecto.