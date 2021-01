La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres rechaza la "justicia patriarcal"

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha desarrollado una concentración junto a la Ciudad de la Justicia en defensa de una sociedad libre de violencias machistas y bajo el lema Rodea la Ciudad de la Justicia.

La portavoz de la plataforma, Dulcenombre Rodríguez, se ha mostrado reacia por las críticas que soporta el feminismo al querer cambiar la sociedad patriarcal, "sobre todo por culpa de algunas ideologías políticas que no entienden ni comparten la lucha feminista", ha explicado. Pese a ello, la portavoz ha señalado que ese rechazo las hace "más fuertes" ante el objetivo de luchar por sus derechos como mujeres y cambiar el mundo de manera colectiva.

Rodríguez ha indicado también la cantidad de mujeres que se encuentran en riesgo de pobreza extrema a causa de la recesión económica provocada por el covid, "que ha afectado gravemente a las mujeres trabajadoras". Además, la portavoz ha hecho hincapié en que los confinamientos domiciliarios, que han obligado a las mujeres a quedarse en casa pese a la violencia familiar, han provocado que se hayan visto forzadas a vivir junto a sus agresores. "De hecho, el porcentaje de mujeres asesinadas durante el confinamiento se disparó en un 75% a nivel mundial", ha señalado la portavoz.

Además, Rodríguez ha indicado que se han concentrado frente a la Ciudad de la Justicia "para constatar que la justicia no protege lo suficiente a las mujeres", y ha señalado que, en los 25 días que han transcurrido de 2021, ya hay dos mujeres asesinadas, dos chicas rociadas con ácido y una violación grupal.

"Lo peor del machismo y de sus estereotipos es que penetran en los tribunales e impregnan las decisiones de una justicia que debería impulsar el reconocimiento de los derechos y defender a las mujeres ante las agresiones que sufren", ha denunciado Rodríguez.

La portavoz de la plataforma ha criticado también a los partido políticos por su lentitud para reformar el Código Penal. No obstante, pese a ello, Rodríguez ha asegurado que solo eso no es la solución al problema, ya que, para combatir la realidad de la violencia patriarcal, la sociedad debe apostar por una mejor formación y una mayor concienciación impartida desde una educación feminista y laica, ha explicado Rodríguez. "Si no hay un cambio sustancial en modelo educativo y en el adoctrinamiento a las niñas, no puede avanzar la sociedad en su lucha por erradicar la violencia", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz de la entidad Córdoba Acoge, Ana Palacio, ha destacado que las mujeres inmigrantes son las más perjudicadas, pues intentan acceder al mercado laboral y al encontrar las puertas cerradas, ceden a trabajos precarios donde no se cumplen sus derechos laborales y son explotadas.

Por último, la portavoz de la Asociación vecinal Arroyo del Moro, Ana Muñoz, ha demandado un cambio en la administración de justicia ante el asombro que les producen los abusos que sufren las mujeres maltratadas desde que denuncian hasta que pasan por un proceso judicial. "Además, es denunciable que las víctima sigan teniendo que dar explicaciones sobre cómo iban vestidas el día de la violación", ha concluido.