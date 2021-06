Los colegios e institutos de Córdoba cierran el curso más difícil

Mientras, desde la Junta de Personal Docente No Universitaria de Córdoba, que representa a más de 10.000 profesores de la provincia, también ha hecho su propio análisis. Su presidente, Antonio Rafael López, quien ha considerado que en el balance de este curso académico “debe primar el agradecimiento al colectivo docente que, en su conjunto, ha dado su mejor versión para minimizar el impacto de la pandemia en nuestros niños y jóvenes”. A su juicio, “si ha habido un éxito en la gestión de la crisis sanitaria en el ámbito educativo, no hay duda de que el profesorado es su verdadero artífice”.

Eso si, Troncoso no se ha olvidado de las críticas vertidas hacia el sistema de ventilación natural cruzada que se ha tenido que llevar a cabo en las aulas para intentar evitar la propagación del coronavirus entre el alumnado y que originó numerosas críticas por parte de las familias, ya que los alumnos tenían frío en clase y apenas podían quitarse los abrigos en pleno invierno. Ha reconocido que el sistema “generó controversia”, pero que era el plan establecido por la Administración.

Un curso que, según ha recordado a el Día la delegada de Educación, Inmaculada Troncoso, comenzó tras un verano de intensos preparativos “sin saber a qué nos íbamos a enfrentar y el miedo de las familias al contagio”. Tras varios meses con clases telemáticas el pasado curso, para el actual que ahora ya acabado el reto era evitar las clases a distancia. "El contacto del alumnado con el profesorado era necesario y no se podía sustituir", ha incidido.

Un día de esos en los que comienza el verano para miles de escolares de la provincia y partir del que ya no tienen que madrugar para su disfrute, pero que también ocasiona algún que otro problema a las familias a la hora de tener que conciliar su jornada laboral con la presencia de los más pequeños en casa.

En la que ha sido la última jornada lectiva, colegios e institutos han dedicado la mañana a despedir al alumnado que ha sido, sin duda, el gran protagonista de los últimos nueves meses y que ha sabido adaptarse con maestría a un curso diferente a los anteriores, no al del 2019-2020, cuando tuvieron que dejar las aulas de la noche a la mañana antes de Semana Santa por la crisis sanitaria.

La bajada de la natalidad, el punto débil del sistema

El cierre de aulas en Córdoba ante la bajada de la natalidad ha sido uno de los puntos críticos del proceso de escolarización. Al respecto, la delegada de Educación, Inmaculada Troncoso, ha vuelto a señalar que no será hasta septiembre cuando se conozca el número concreto de unidades que se clausuren. El posible cierre de aulas ha sido muy criticado por diversos colegios, tanto de la capital como de la provincia en los últimos meses. Troncoso ha vuelto a insistir en que desde la Delegación de Educación “no solo nos basamos en datos técnicos, sino también en las zonas de escolarización”. Eso si, ha reconocido que “la bajada de la natalidad ha sido determinante y no se pueden vaciar unos centros y llenar otros”. Sin embargo, el presidente de la Junta de Personal Docente No Universitaria, Antonio Rafael López, ha denunciado “la pérdida de unidades que soporta en exclusiva la escuela pública y que, en la última década, supera ya las 400”. A su juicio, se trata de una medida que “más allá de criterios técnicos, responde también a criterios políticos”.