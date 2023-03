El cordobés Cisco García, embajador de la décima edición de la carrera benéfica Wings For Life World Run

En apenas dos meses, miles de atletas en más de 165 ciudades de todo el mundo -dos en España, Madrid y Barcelona- se pondrán en marcha para celebrar de manera simultánea la décima edición de la carrera solidaria Wings For Life World Run, cuyo objetivo es recaudar fondos para la investigación en una cura para las lesiones de médula. La prueba cuenta este año con un embajador de lujo, el tenista cordobés en silla de ruedas Cisco García.

Tras sufrir un accidente haciendo snowboard que le paralizó de cintura para abajo, Cisco García se ha convertido en un referente de superación y motivación para miles de personas. Con más de 320.000 seguidores en redes sociales, el tenista profesional en silla de ruedas no ha dudado en sumarse a esta iniciativa y compartir su entusiasmo en sus redes sociales.

“En mayo de 2016 cuando me dieron el alta en el Hospital Nacional de Parapléjicos me fui directamente a correr la Wings For Life World Run. Estoy muy contento de poder ser su embajador este año. Ojalá el 7 de mayo se llene la carrera; el 100% de fondos recaudados van destinados a investigación de la lesión medular”, ha comentado.

Una carrera mundial, simultánea y sin meta fija

El evento, que sólo en la edición pasada llegó a recaudar 4,7 millones de euros en donaciones gracias a las más de 162.000 personas que participaron alrededor del mundo, mantendrá su formato característico: mundial, simultáneo y sin meta fija.

En España habrá dos app runs organizadas: una en Madrid y otra en Barcelona. Las apps run son quedadas de cientos de corredores en las que los participantes corren lo más lejos posible hasta ser “atrapados” por el Catcher Car, un coche virtual que actúa como meta en movimiento y que persigue a los corredores hasta atraparlos a todos. Los corredores tendrán esa referencia gracias a la app de la carrera, que tendrán que descargarse para participar.

Esta línea de meta móvil permite a los participantes de cualquier nivel formar parte de la carrera, ya que la meta la pone uno mismo. Aquellos más lentos serán alcanzados primero por el cátcher car, mientras que el último en ser capturado se convertirá en el campeón de Wings for Life World Run.

Sin embargo, esta no es la única forma de participar. Además de las quedadas de Madrid y Barcelona, los corredores también podrán sumarse a este movimiento global estén donde estén con sólo registrarse en la web, descargarse la aplicación Wings for Life World Run de manera gratuita desde Google Play y el Appstore y correr con ella donde quiera que vivan. La hora de partida será el sábado 7 de mayo a las 13:00.