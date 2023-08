El Centro de Congresos de Córdoba cerrará 2023 con 18 eventos que sumarán más de 20.000 asistentes

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero cerrará 2023 con 18 eventos que sumarán más de 20.000 asistentes. Así lo ha manifestado la teniente de alcalde de Reactivación Económica, Blanca Torrent. La edil ha recordado que ya han transcurrido diez meses desde la apertura de este espacio, en octubre de 2022 y ha adelantado que la estimación de eventos desde esa apertura hasta el 2026 es a día de hoy de 44 "entre congresos, ferias, foros y reuniones".

"La agenda del CEFC para este otoño próximo tiene el cartel de completa, con múltiples actividades de distintas envergaduras, todas las semanas desde finales de septiembre hasta mediados de diciembre", ha sentenciado Torrent. La teniente de alcalde de Reactivación Económica ha insistido en que el complejo municipal del Parque Joyero nació con el objetivo de convertirse en el principal motor de la actividad congresual de la ciudad, "concentrando eventos de gran envergadura y situando a Córdoba en el mapa de las ciudades que pueden albergar ferias y congresos de más de 2.000 personas; y después de sus diez primeros meses de funcionamiento, eso objetivo se está cumpliendo.

Para destacar que, además, el Ayuntamiento está cumpliendo otro de los objetivos marcados con la puesta en funcionamiento del centro. "El CEFC no es solo un gran espacio versátil parea celebrar congresos, ferias, foros y reuniones, sino también se convierte en una oportunidad para abrir las puertas de nuestra ciudad de Córdoba a quien viene a algún evento que se celebra en el mismo", ha sentenciado.

Torrent ha explicado que "ese ese cartel de completo" supone que el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones acoja 11 eventos entre los próximos meses de septiembre a diciembre, "de los que cuatro son congresos, dos son ferias, dos son jornadas, dos foros y una reunión.

La teniente de alcalde de Reactivación Económica ha detallado que, en lo que se refiere a septiembre, el mes empezará con la Liga de Debate Universitario, un encuentro que no ha sido posible celebrar con anterioridad por las necesidades de la ubicación del foro". Además, ha indicado que, por ejemplo, los días 11 y 12 de noviembre el complejo del Parque Joyero acogerá la llamada Feria Moda Eventos, "una cita muy importante para Córdoba y su provincia, que tiene en la moda un sector muy importante". Torrent ha detallado que Moda Eventos se desarrollarán en 2.000 metros cuadrados expositivos, o lo que es lo mismo "el 60% de la superficie del centro de Congresos", con, de momento, 55 expositores ya están confirmados. En esta próxima cita "estarán presentes nuestras empresas del sector de la moda, con un importante apartado para el turismo nupcial", ha indicado.

La teniente de alcalde de Reactivación Económica ha insistido asimismo en que "a nivel de congresos destaca" la 37 Reunión Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que también se desarrollará el próximo mes de noviembre, "y que congregará en Córdoba a más de 2.000 especialistas. Torrent ha añadido que "en este congreso de relevancia, que contará con 80 expositores, se ofrecerán 170 ponencias específicas y técnicas". Para añadir que "en estos momentos" trabajan en la preparación de este encuentro "más de 70 especialistas" pertenecientes tanto al Hospital Reina Sofía como al San Juan de Dios.

Torrent ha echado la vista atrás para destacar también algunos de los eventos acogidos ya este año en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. La edil de Reactivación Económica se ha referido así a la feria del Grupo Peña, "que se desarrolló entre los pasados 7 y 10 de marzo, que contó con un centenar de expositores y que congregó a más de 4.000 visitantes". También a la jornada sobre La logística que viene, "que reunió el pasado mes de febrero a más de 1.500 asistentes, y que sentó las bases de Córdoba como nudo logístico del Sur de Europa". Y al Congreso de Agroindustria 2023, "centrado en la Inteligencia Artificial y la industria 4.0 y que congregó a más de 1.500 asistentes".

Comercialización del complejo

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones está gestionado por la Delegación de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba, una delegación que, según ha puntualizado, ha intensificado durante los últimos meses su labor de comercialización del complejo. Así, ha destacado que "hemos estado presentes" el pasado mes de julio en el Global Mice Forum, un encuentro celebrado en La Toja (Pontevedra) y en el que participan prescriptores nacionales de Congresos y suppliers especializados de toda España. "En dicho encuentro hemos tenido reuniones con más de 150 clientes , trabajando a través de esas reuniones one to one en hacer más visible aún el CEFC", ha detallado. La asistencia a esa cita de La Toja se ha traducido finalmente en un congreso nacional "que celebraremos aquí en Córdoba en otro de 2024 con 150 potenciales clientes", ha adelantado.