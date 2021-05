Carmen González y Mercedes Muñoz, nuevas concejales del Ayuntamiento de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba cuenta ya con dos nuevas concejalas: Carmen González, por parte del PSOE, y Mercedes Muñoz, por parte del grupo municipal de Podemos. Ambas han tomado posesión de su acta en un pleno extraordinario celebrado a tal efecto.

Carmen González ocupa el asiento que ha dejado Manuel Torralbo, que dejó su acta para centrarse en el mundo académico de la Universidad de Córdoba, mientras que Muñoz ha entrado tras la dimisión de Juan Alcántara, que fue arrestado por la Policía Nacional y posteriormente puesto en libertad al abonar la multa impuesta por una condena por apropiación indebida de 110 euros que cogió de un cajero automático.

La edil socialista regresa a Capitulares, ya que en hace dos mandatos ocupó la Delegación de Promoción de la Ciudad y ha señalado que ayer se durmió leyendo el discurso que hizo en 2014 cuando entró en el Ayuntamiento y ha reconocido que después de siete años sigue siendo la misma. "Era una mezcla del orgullo de volver a ser edil de esta ciudad y tener el honor de velar por los intereses de Córdoba y, por otra parte, -supone- la responsabilidad de haber depositado la confianza absoluta en mi y no puedo no estar a la altura", ha puesto de manifiesto

"Voy a dar lo mejor de mi para no defraudar el apoyo que dieron los cordobeses para gobernar", ha añadido. Sin embargo, en esta etapa Carmen González no entra en el gobierno municipal, sino como representante socialista en la oposición y ha señalado que "aunque no es lo mismo, la labor de la oposición del PSOE es muy importante y tenemos que estar leales a la siglas del partido; creo que es vital para sacar la ciudad de una situación tan dramática problemas de empleo se han agravado aún más".

Mercedes Muñoz, por su parte, ha recordado que trabajado desde los 16 años "siempre de cara al público, comenzando en atención y venta al público en comercio distribución y hostelería". "Mi dedicación y esfuerzo me fortalece el carácter social y colaborador con mi entorno, ayudando desde temprana edad en grupos de ayuda social", ha considerado.

La nueva edil de la formación morada ha explicado que "una vez formada mi propia familia y continuando con mi vida profesional continua, participo activamente, desde el 2016, como militante de Podemos en campañas y eventos electorales".

Muñoz, además, ha indicado que ha ostentado el puesto de portavoz en el Circulo Sur de Podemos Córdoba, donde ha aportado "iniciativas para la mejora de las personas de nuestro barrio" y ha afirmado que ha aceptado formar parte de la nómina de concejales de su formación para trabajar "en la protección de los más desfavorecidos, tanto de nuestra ciudad, ya que nací y convivo en una de las zonas más castigadas de nuestra ciudad y del país".

Otra de sus motivaciones es la de trabajar en la acogida de otras culturas, "maltratadas por una sociedad mundial, carente de escrúpulos y ensuciada por la avaricia de una minoría y frente a la desesperación de nuestros semejantes, que intentan construir puentes entre las dos orillas de un mismo río".