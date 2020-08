El Campo de la Verdad apremia a Vimcorsa a que haga público el estudio sobre la rehabilitación del barrio

Los vecinos del Campo de la Verdad exigen a Vimcorsa que haga público los resultados del estudio de habitabilidad realizado hace ya dos años, para poner en marcha la rehabilitación total del barrio.

Uno de los miembros de la junta directiva de la Asociación Vecinal Guadalquivir, Miguel Ángel Aguilar, ha explicado que las viviendas del barrio (excepto las de nueva construcción) "se asientan en arcilla expansiva, sin ningún tipo de cimentación, lo que provoca movimientos en las infraestructuras como las tuberías". Para la asociación, la solución pasa por la rehabilitación de la mayoría de las casas de la zona.

Han pasado ya dos años desde que Vimcorsa realizó la encuesta en el barrio para conocer más en detalle las condiciones de habitabilidad de los hogares, pero aún no hay resultados que se conozcan. En aquella ocasión, pasaron casa por casa para conocer la situación de las viviendas, sus componentes, así como la realidad económica de las familias de las mismas. Al respecto, Aguilar explica que un proyecto para rehabilitar la infraestructura de las viviendas supondría la intervención, también, de la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

La asociación vecinal ha criticado que en varias ocasiones han pedido a Vimcorsa conocer los resultados, así como reuniones a la Gerencia de Urbanismo y, a través del Consejo de Distrito Sur, han solicitado también reunirse con el alcalde, pero "nadie se digna a dar respuesta".

La urgencia por los resultados del estudio viene dada porque, para los vecinos, "nuestro barrio más que nunca necesita de la atención de las administraciones públicas porque entre la arcilla expansiva, el transporte pesado por el barrio y las zonas inundables, las viviendas sufren daños, desaparece la población y el comercio de cercanía".

Al respecto, los vecinos han recordado que hace dos años la calle Ciudad de Montilla estuvo cortada "por la ruptura de tuberías del desagüe de una de las viviendas por los continuos rellenos de boquete", situación que mantuvo la calle en obras por más de seis meses.

La última intervención en el barrio data de este pasado mes de julio, cuando la asociación tramitó una incidencia a la Delegación de Infraestructuras por el mal estado del asfaltado en la calle Hixén I. "Por esta calle suelen pasar camiones de Sadeco y Cáritas, unos 20 diarios, más tractores de maquinaria pesada agrícola. En consecuencia surgen boquetes y desniveles en el asfaltado que a su vez provocan frenadas brutas con la peligrosidad que supone para conductores y peatones", han denunciado.

Aunque los baches fueron reparados una semana después, los vecinos no están contentos y alegan que esta no es la solución definitiva al problema. "Pese a la rápida intervención en la calle Hixén I, el asfaltado no es solución, la solución está en la rehabilitación del barrio, pero cada día hay menos participación y se deciden asuntos que nos afectan directamente sin consultar".

Por otra parte, el problema de las zonas de riesgo de inundaciones, para la que también han solicitado reuniones, ha llevado a tres familias a reclamar las licencias para rehabilitar sus casas, sin tener respuesta alguna hasta ahora.

"Pedimos responsabilidad al Ayuntamiento, a las empresas municipales. Córdoba no puede perder el Campo de la Verdad y el vecindario exige mantener una reunión que permita andar un camino para rejuvenecer el barrio de forma urbanística y poblacional", concluyen los vecinos.