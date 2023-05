Calendario escolar en Córdoba: Novedades y fecha de inicio del curso 2023/2024

Al curso escolar 2022-2023 le queda poco menos de un mes para que concluya, pero la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Córdoba ya ha hecho público el calendario del próximo ejercicio docente, que comenzará el 1 de septiembre -no las clases, ya que es el día de incorporación del profesorado y del personal de administración y servicios- y concluirá el 28 de junio de 2024.

Según consta en resolución publicada, el lunes 11 de septiembre es el primer día de clase para los ciclos de Infantil, Primaria y Educación Especial en toda Andalucía. En este caso, el número de días lectivos para estas enseñanzas será de 178.

Mientras, las clases en los ciclos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Inicial, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente para Personas Adultas, darán comienzo el viernes 15 de septiembre de 2023. El número de días lectivos para estas enseñanzas será de 175. En las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, por su parte, el régimen ordinario de clase comenzará el día 20 de septiembre.

El número de días lectivos para el alumnado de Formación Profesional Inicial, así como las fechas de realización de las pruebas de evaluación extraordinarias para el alumnado de estas enseñanzas con módulos profesionales no superados, serán establecidas teniendo en cuenta la duración de cada ciclo y el cómputo total de horas que corresponde a cada uno, según la normativa específica de estas enseñanzas.

Apenas un mes de que comiencen las clases, el primer festivo del curso es el correspondiente al 12 de octubre, fiesta nacional, que cae en jueves. No obstante, en Córdoba capital también es festivo el 24 de octubre, día de San Rafael, que cae en martes.

Otro festivo previsto del primer trimestre del curso es el del 1 de noviembre, miércoles, festividad de Todos los Santos.

En el mes diciembre, por su parte, se prevé un macropuente, con el día 6, día de la Constitución, sin clase, y el 8, día de la Inmaculada, que también festivo. En este caso, el primero es miércoles y el segundo viernes.

Las vacaciones de Navidad de los centros educativos comienzan este año el 23 de diciembre, si bien, el calendario marca que el 22 viernes será lectivo. Las clases se retomarán ya en 2024 el lunes 8 de enero.

A la vuelta de las vacaciones de Navidad, el 27 de febrero se celebra el día de la Comunidad Educativa y el día de Andalucía (miércoles 28), lo que puede propiciar un segundo macropuente para los escolares y los docentes.

Las vacaciones de Semana Santa, por su parte, se desarrollarán desde el sábado 23 de marzo al 31 de ese mes, domingo de Resurrección. El último festivo común será el 1 de mayo, miércoles, antes de que las clases en junio.

La finalización del régimen ordinario de clases para el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, será el 24 de junio de 2024, y un día más tarde para el resto de enseñanzas.

Los ayuntamientos de cada localidad podrán solicitar a la Delegación Territorial, previa consulta al Consejo Escolar Municipal y a los Consejos Escolares de los centros docentes de aquellas localidades donde no esté constituido el Consejo Escolar Municipal, hasta 3 días no lectivos, siempre que las fiestas locales establecidas por la Junta de Andalucía en el Boletín Oficial no coincidan con el período lectivo del alumnado. En el caso de la capital son los días 24 de octubre, día de San Rafael, además del jueves y viernes de la Feria de 2024.