Un muy esperado Andrés Calamaro ofrece en el Festival de la Guitarra de Córdoba un repaso de sus grandes éxitos

Andrés Calamaro llega por fin al escenario de La Axerquía -sábado 2 de julio, a las 22:30- después de que la pandemia del covid-19 frustrara su participación en la pasada edición del Festival de la Guitarra. El argentino vuelve este año a nuestro país para presentar su Tour 22, gira en la que no podía faltar a su cita en Córdoba. Él es una de las estrellas que brilla con luz propia en esta 41 edición de la cita de Córdoba con la guitarra.

El multipremiado artista argentino, acompañado de toda su banda, repasará sus grandes éxitos, muchos de los cuales se encuentran recopilados en el último disco que editó el pasado mes de junio bajo el nombre de Dios los cría. Se trata de un álbum único e irrepetible en el que revisita su excepcional discografía junto a varios de los más grandes artistas de la música popular latina, desde estrellas como Julio Iglesias en Bohemio, Raphael en Jugar con fuego, Flaca con Alejandro Sanz, Para no olvidar, junto con Manolo García y Vicente Amigo –”Lo obvio: el mejor guitarrista del mundo”, dice del flamenco- hasta Engánchate conmigo, con Juanes y Niño Josele, entre otros intérpretes.

Con más de 40 años de carrera a sus espaldas poco puede decirse ya del cantante, músico compositor y productor argentino. Andrés Calamaro (Buenos Aires, 1961) es una figura irrepetible en el mundo de la música y una leyenda del mejor rock hispano. Después de una década de trabajo en Argentina, donde debutó como músico con 17 años en Raíces, editó su primer disco (Hotel Calamaro, 1984) y formó parte como vocalista de grupos como Los abuelos de la nada, se traslada a vivir a España. Fue en 1990 cuando deja Buenos Aires y se instala en Madrid, donde se unió a Ariel Rot y Julián Infante (ex miembros de Tequila) para dar vida a Los Rodríguez, la mítica banda que marcó a una generación y con la que publicó tres discos de estudio hasta su disolución en 1997.

En pleno éxito del grupo, Calamaro, creador inquieto, comenzó a trabajar también en sus propios discos como solista, línea de trabajo que daría como fruto a finales de los 90 títulos como Alta Suciedad u Honestidad brutal, verdaderos soplos de aire fresco en el panorama de la música en español. Mención aparte en su extensísima discografía merece El salmón, un histórico trabajo integrado por cinco cedés que reunían un centenar de canciones que marcaron un hito en el mercado discográfico. El músico argentino ha ganado seis Grammy Latinos y ha estado nueve veces nominado a estos galardones. Con Dios los cría ha ganado el Grammy a la mejor canción por el tema Hong Kong, un dueto con C. Tangana, y recibido dos nominaciones en otras tantas categorías de estos premios.

En su concierto en La Axerquía, el artista argentino estará acompañado por Martín Bruhn (batería), Julián Kanevsky (guitarra), Mariano Hernán (bajo) y Germán Weidemer (teclados).

Susan Santos

La extremeña Susan Santos (Badajoz, 1982) -que actuará en el Teatro Góngora el sábado 2 de julio a las 20:30- aprendió de forma autodidacta a tocar la guitarra y cantar llevada de su pasión por la música. Años después acabó instalándose en Madrid, alimentando sus creaciones con la ayuda del blues en su búsqueda de un sonido más próximo a lo cotidiano y un lenguaje capaz de aglutinar ingredientes llegados de otros estilos, como el rock & roll y la música de raíz americana.

Su personalidad artística está ya presente en su primer disco Take me home (2010), al que le han seguido otros cuatro álbumes más, el último No U Turn (2019), y un EP, The L.A. Sessions, editado en 2020. Su virtuosismo y energía en escena la hicieron merecedora en 2018 de un premio en los European Blues Awards –los Grammy del sector, en los que entre otros están premiados Joe Bonamassa o Beth Hart- en la categoría de Best Musician Performance, galardón al que le han seguido otros como la nominación de su disco No U Turn en los Texas Sounds Music Awards y el premio Best Album Femele en los LA Critic Awards.

Susan Santos, una de las escasas mujeres en la escena española del blues, disfruta de una gran presencia fuera de nuestras fronteras: lleva años actuando en salas y Festivales de Europa y América, como el Breda Jazz Festival (Países Bajos), el ABC (California), el Festival Zacatecas (México), el Maui Sugar (Los Angeles) o el Blues meets Rock (Alemania), donde su presencia ya es habitual. En su larga historia de conciertos ha compartido cartel y escenario con Joe Bonamassa, Joe Louis Walker y Jimmie Vaughan, entre otros músicos consagrados.

Los críticos han destacado de la artista española su excelente voz y el atractivo estilo de su guitarra, además de una poderosa presencia escénica, aspectos que la han convertido en una figura muy apreciada en la escena del blues rock contemporáneo. En realidad, escribe un crítico “lo que hace Susan Santos es traer hasta nosotros los abrasivos lenguajes del blues y el rock que, por otra parte, son suyos desde siempre. En cualquier caso, hay gozoso consenso opinando que es disfrutándola en directo como se descubre la verdadera energía de su música”. En su concierto en el festival, su guitarra estará acompañada por José Vera al bajo y Lauren Stradmann a la batería.

Invitaciones para el concierto en el Patio de los Naranjos

Las invitaciones del concierto que la Orquesta de Córdoba y los guitarristas Ricardo Gallén y Joaquín Clerch ofrecerán el próximo miércoles 6 de julio, a las 22:00, en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral podrán obtenerse online hasta agotar el aforo. Las localidades estarán disponibles mañana sábado a partir de las 10:00 en la web de entradas del Festival de la Guitarra.

El programa de esta velada musical incluye el Concierto n.º 1 en re mayor para guitarra op. 99M de Castelnuovo-Tedesco; el Concierto del sur, de Manuel Ponce, y el Concierto Madrigal para dos guitarras y orquesta de Joaquín Rodrigo. Orquesta y solistas estarán dirigidos por Carlos Domínguez-Nieto.