CSIF Córdoba defiende “más que nunca” la figura de la enfermera escolar

El sindicato CSIF ha defendido este lunes, “ahora más que nunca”, la implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos. Así lo manifiesta la responsable del sector de Educación de CSIF Córdoba, Elena García, quien considera que “en el contexto actual de crisis sanitaria en el que nos encontramos y ante la certeza de que la convivencia con el SARS CoV-2 se prolongará en el tiempo, cobra más relevancia, si cabe, la presencia de esta profesional especializada en los centros escolares”.

García recuerda que “la reivindicación de este perfil profesional en colegios e institutos es una demanda histórica del sindicato, que siempre ha entendido imprescindible la presencia de una enfermera escolar en los centros como figura fundamental formadora en prevención y educación para la salud”. De hecho, “desde CSIF consideramos que el equipo multidisciplinar de los centros educativos está incompleto sin esta figura, fundamental para un trabajo coordinado de prevención y educación para la salud”, añade.

“Ante la actual situación de pandemia que vivimos y con la vista puesta en el inicio del curso escolar 2020-2021, la enfermera escolar se erige como profesional con un papel que sería crucial en la reapertura de los centros educativos”, señala la representante sindical. “Sería un perfil necesario y beneficioso en la prevención de posibles reinfecciones y contagios por covid-19 u otras enfermedades transmisibles”, apunta.

El pasado 15 de junio, CSIF dirigió un escrito al ministro de Sanidad, Salvador Illa, solicitándole el apoyo necesario en los ámbitos de su competencia, para el desarrollo y contratación de enfermeras especializadas en el ámbito escolar en todos los centros educativos de España. En su respuesta, el Ministerio se ha comprometido a trasladar esta demanda a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, coordinadora de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, que es la competente en la materia.

García resalta, además, que la propia OMS en su informe Considerations for school-related public health measures in the context of covid-19 declara en el apartado “Entorno escolar y capacidad para mantener las medidas de prevención y control de covid-19” la necesidad de enfermeras en la escuela, para facilitar el acceso al cuidado de los niños, promover prácticas diarias de higiene y el correcto uso de mascarillas.

“Es un perfil profesional cuya incorporación a la escuela siempre ha tenido sentido y ha sido necesario, y ahora lo es más”, manifiesta García, al tiempo que confía en que “el Ejecutivo andaluz sea sensible a esta necesidad e inicie las actuaciones oportunas para hacer realidad la presencia de la enfermera escolar en los centros educativos, tanto para la atención como para la prevención sanitaria en el ámbito escolar, y con la función además de implementar estrategias para la vigilancia y atención de los estudiantes más vulnerables”, concluye.