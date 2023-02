CCOO y UGT reclaman salarios dignos y ajustados a la ley para la plantilla de Cruz Roja en Córdoba

La plantilla de Cruz Roja en Córdoba se ha concentrado este sábado en la puerta de la sede provincial de la institución humanitaria para reclamar unos salarios dignos y denunciar el incumplimiento de la legislación laboral por parte de la entidad.

Y es que, según defiende el comité de empresa de la organización -integrado por representantes de CCOO y UGT-, las algo más de 200 personas que, a día de hoy, están contratadas por Cruz Roja en la provincia deberían estar cobrando, por ley, los salarios del Convenio Sectorial de Intervención Social, entre 2.500 y 5.000 euros al año -según categorías- por encima de lo que actualmente están percibiendo.

El portavoz del comité de empresa, Manuel Álvarez, ha señalado durante la concentración que “todas las personas que estamos aquí estamos muy orgullosos de trabajar Cruz Roja pero no estamos de acuerdo con la gestión que se está llevando a cabo tanto desde la provincia como a nivel nacional porque no están aplicando el convenio sectorial que nos corresponde, que es el de Intervención Social y la empresa se sienta supuestamente a negociar, pero lo único que hace es negarse a todo y así mantiene la negociación abierta pero no hacen nada”.

Con los salarios congelados desde hace ya dos años, y la fuerte subida del IPC registrada en este periodo, el comité de empresa ha denunciado que “en ocasiones se da la paradoja de que llegan personas a pedir ayuda a la organización en mejor situación económica que mucho trabajadores de la propia entidad”.

Tras más de un año de negociaciones para intentar, sin éxito, acercar posturas con la dirección de Cruz Roja, más de 200 personas han decidido concentrarse en la puerta de la oficina provincial de la institución humanitaria, para protestar por sus precarias condiciones laborales y reclamar a la empresa que ajuste los salarios al convenio sectorial de Intervención Social.

Además, la negativa de Cruz Roja -tanto en Córdoba como en otros muchos puntos de España- a aplicar los salarios del convenio sectorial de Intervención Social, conforme a la ley, ha abocado al comité de empresa a llevar el caso a los tribunales, y ambas partes están citadas para el próximo 27 de febrero en los Juzgados de lo Social.

La plantilla de Cruz Roja no dudará en volver a movilizarse si la empresa mantiene su actitud y se niega a aplicar el convenio sectorial. “Estaremos aquí todas las veces que haga falta para conseguir que se cumplan los derechos de los trabajadores y se desbloquee esta situación”, ha apostillado Álvarez.