Los sindicatos alertan de la pérdida de empleo en la industria de Córdoba y piden un plan de incentivos

Los sindicatos han pedido pide vigilar la contratación para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral tras conocerse los datos del paro referentes al mes de enero, en el que ha subido en 1.845 personas en la provincia. Además, alertan de la pérdida de empleo en el sector de la industria y solicitan la puesta en marcha de medidas para atraer inversión a la provincia con el fin de evitar su despoblamiento.

CCOO

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, señala que la subida del paro registrada en enero "era esperada por el fin de la campaña navideña, por un lado, y una menor actividad de la campaña de la aceituna y de los cítricos, que no obstante siguen en activo". Esto, unido a que este mes "no es el mejor turísticamente hablando y que las rebajas ya no tienen el tirón de contratación que en años anteriores".

No obstante, CCOO se muestra satisfecha con el efecto que ha tenido la reforma laboral en la provincia de Córdoba durante todo el 2022. Así, recuerda que "la contratación indefinida ha crecido un 660,28% en el último año y eso implica estabilidad para muchos trabajadores y trabajadoras y mejores condiciones laborales y, también, mejores cotizaciones".

A pesar de ello, CCOO pide a las autoridades laborales "un mayor control de la contratación para garantizar que se está cumpliendo la normativa laboral, especialmente, en sectores como el agrícola o el sector servicios, en donde la temporalidad es más habitual y vemos que las cifras de contratación siguen siendo muy fluctuantes", apunta Acaiña.

Preocupa al sindicato la subida del paro en el sector industrial. "Nos preocupa que la industria no esté ganando peso en la provincia y que por el contrario cada vez esté más encajonada en unas pocas localidades", incide. "Se necesitan medidas que empujen la generación de tejido industrial, que hagan Córdoba atractiva para grandes empresas, y para incentivar el desarrollo de nuevos sectores que generan empleo más estable como las energías verdes, la logística o la tecnología", remarca la secretaria de Empleo de CCOO.

De la misma manera, CCOO reclama acciones de discriminación positiva para favorecer el empleo femenino, juvenil y el de los parados de larga duración, que son los sectores de población que más desempleo registran y que más dificultades tienen no solo para acceder sino para mantener el empleo.

CSIF

CSIF lamenta que enero vuelva a ser sinónimo de desempleo en Córdoba con la fuerte subida del paro y la pérdida de afiliados a la Seguridad Social que se registraron el mes pasado.

La presidenta de CSIF Córdoba, María Dolores Navajas, manifiesta que, "como suele ocurrir en esta época, el grueso de la pérdida de puestos de trabajo se concentró en el sector servicios debido a la finalización de la campaña de Navidad tanto en el ámbito comercial como hostelero". Sin embargo, "nos preocupa especialmente que el mes pasado se perdiera hasta un 4% del empleo industrial en nuestra provincia, que, precisamente, no destaca por ser un territorio con un elevado número de fábricas, con la consiguiente merma de calidad de los puestos de trabajo que genera esta actividad".

Navajas expresa también su inquietud por el hecho de que Córdoba haya perdido en el último mes 2.427 afiliados a la Seguridad Social. Del mismo modo, hace un llamamiento a las distintas administraciones para que "actúen con urgencia a fin de que nuestra tierra sea atractiva para la inversión con el objetivo de generen empleos". "Corremos un serio peligro de despoblación como demuestran los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que indican que el número de habitantes de Córdoba se ha reducido en unas 30.000 personas en la última década”, alerta.

La máxima responsable de CSIF Córdoba también alude al aumento del paro en el campo en casi un 2%, "algo poco habitual en esta época en la que la campaña olivarera alcanza su mayor ritmo de recolección, pero que este año se ha visto empañada por baja cosecha prevista".

UGT

La secretaria de Empleo de UGT Córdoba, Francisca Haro, lamenta que Córdoba siga inmersa en "un día de la marmota eterno, con permanentes subidas y bajadas de empleo ligadas a la estacionalidad del mercado laboral de la provincia, lastrado por las distintas campañas en los sectores agrícolas y de servicios".

Para Haro, las cifras del desempleo son un ejemplo de que "la ciudadanía necesita capacidad adquisitiva para consumir ante una subida de precios y de hipotecas que está dejando a las familias con verdaderos problemas para llegar a final de mes".

Ante esta situación, la representante ugetista celebra la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.080 euros en 14 pagas. "Esto permitirá a las personas trabajadoras que tienen empleos más precarios tomar algo de oxígeno, al mismo tiempo que reducirá la brecha salarial existente entre Córdoba y el resto de territorios, ya que es una medida que afecta directa o indirectamente a más de un tercio de los trabajadores y trabajadoras de la provincia", señala Haro.

No obstante, la responsable de Empleo del sindicato insiste en la necesidad urgente de "garantizar el poder adquisitivo en los convenios con la incorporación de incrementos salariales notables, así como de la cláusula de revisión”, por lo que manda un mensaje de "responsabilidad a la clase empresarial".