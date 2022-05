Bomberos de Córdoba llevan a los tribunales la incompatibilidad para dar clases de FP

El caso de la compatibilidad para dar clases de Formación Profesional (FP) en el grado de Emergencias y Protección Civil que el Ayuntamiento le niega a los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) va a llegar a los tribunales. Concretamente, dos de esos siete tienen ya concertados juicios para los días 6 y 8 de junio, tal y como han confirmado desde la oficina de Córdoba de Martínez-Echevarría Abogados, que lleva el caso.

Las demandas de esos dos clientes las ha preparado un experto en Derecho Administrativo del despacho, Iñaki Marrodán y la coordinación de la llevanza del asunto es del director de la oficina de Córdoba de Martínez-Echevarría Abogados, Rafael Coba. Este último insiste en que piden que se acepte la compatibilidad aduciendo que ésta ya existe, por un tema de interés público, en comunidades autónomas como, por ejemplo, Valencia, Cataluña y Castilla y León; que se considere que la decisión de negar esa compatibilidad "es nula, al no haberse aplicado el interés público; y que, ya que hay profesores que han hecho ya un curso de formación, lo que supone una mayor puntuación sobre los bomberos, que la medida sea con carácter retroactivo a efectos de antigüedad y méritos, como si estos últimos ya hubieran estado trabajando".

"Confiamos en que el juez tome debido conocimiento de la importancia del asunto y los intereses públicos y particulares en juego pues a día de hoy hay un centro docente público que es pionero en Andalucía en impartir la materia y que se está viendo privado de docentes expertos y muy competentes para impartirla con el consiguiente perjuicio no solo a nuestros clientes sino a los propios alumnos. Nos consta, que en el resto de España, se está permitiendo a estas personas dar las clases", señalan desde Martínez-Echevarría Abogados.

Coba recuerda que el caso se inició cuando se abrió un concurso oposición para profesor especialista en el grado de Emergencias y Protección Civil de FP en el instituto Galileo Galilei de la capital, "una importante formación en la que Andalucía es pionera y, dentro de Andalucía, Córdoba". "Estas dos personas con una amplia experiencia en este sector consiguieron los puestos dos y cuatro en el concurso oposición y tras pedir la compatibilidad para ello, la Junta de Andalucía les llegó a pedir documentación para realizarles el contrato, posteriormente recibieron notificación por parte del Consorcio de Bomberos de que no se les concedía la compatibilidad", indica el abogado. La negativa es dado que la normativa al respecto, que es de 1984, contempla solo la compatibilidad en el caso del profesorado universitario y no en el de FP.

Después hubo una segunda convocatoria en la que, con respecto a la primera, se amplió el rango de los años trabajados en el sector y en la que también los bomberos llegaron a sacar las primeras plazas. "Tras ello, los bomberos solicitaron la compatibilidad por escrito al Consorcio, argumentando que ya que la ley de 1984 no la permite, se le concediera por interés público. El Consorcio la volvió a desestimar, pero contesta que no de una forma muy genérica, no acreditando que no exista interés público", argumenta.

"Entendemos que esa FP es una oportunidad para Córdoba y que puede tener una recorrido largo a la hora de la formación de futuros bomberos; consideramos que lo ideal es que esa formación la impartan bomberos, como está ocurriendo en otras comunidades autónomas, con lo que los alumnos saldrían mucho mejor preparados", puntualiza.