BitiQ y demás Aplicaciones de Bitcoin: ¿Son Confiables o No?

¿Qué tan confiables son las apps como BitiQ?

Si estás interesado en el mundo de las criptomonedas, es probable que hayas escuchado hablar sobre BitiQ y otros robots que, de acuerdo con sus dueños, sirven para invertir automáticamente en este mercado.

Hoy en día, miles de personas en España y el resto del mundo confían sus inversiones en esta clase de aplicaciones modernas. Sin embargo, ¿qué tan confiables son realmente?

Ya sea que BitiQ criptomonedas haya llamado tu atención o solo por curiosidad, en este artículo te vamos a decir cuáles son algunos de los puntos que permiten confiar en estos robots.

Algoritmos secretos

BitiQ es solo uno de los últimos programas de este estilo que han aparecido en el mercado; de hecho, existen docenas de opciones diferentes para invertir en las criptomonedas.

Obviamente, hay algunos que son capaces de ofrecer mejores resultados que otros, y esto termina dependiendo de una sola cosa: el algoritmo creado por sus responsables.

A pesar de que nunca van a explicar realmente cómo funciona el algoritmo (después de todo, cualquiera se lo podría robar), la mayoría de ellos tienen algunos puntos en común:

Analizan millones de datos en pocos segundos.

Están automatizados para invertir por el usuario.

Suelen concentrarse en Bitcoin.

La cantidad de trabajo que hay detrás de la creación de estos algoritmos es incalculable, ya que hay mucho por considerar como, por ejemplo, el papel de la inteligencia artificial.

Esto no quiere decir que no cometan errores, aunque la idea principal es que aplicaciones como BitiQ no tienen ese factor humano que, por lo general, es el responsable principal de muchas transacciones equivocadas.

Opiniones positivas

Otro aspecto que parece avalar a BitiQ y otros robots de criptomonedas es que las opiniones que se pueden encontrar en Internet sobre ellos son, por lo general, muy positivas.

Obviamente, dentro de sus páginas web se consiguen opiniones un poco exageradas sobre los resultados que alguien ha obtenido con el programa, pero basta con ver foros de inversionistas para ver que no se habla mal de ellos.

De hecho, este fue un tema que exploramos ampliamente antes de escribir este artículo y notamos que la mayoría de las personas que no estuvieron contentas con el resultado eran aquellas que no habían entendido cómo funcionan.

Es verdad que una de las ventajas más conocidas de BitiQ es que puede operar prácticamente solo, pero siempre es una buena idea echarle un ojo a cómo se comporta el mercado.

Nunca olvides que el mercado de las criptomonedas, como el Bitcoin, es muy volátil, lo que significa que hasta el mejor robot podría tener problemas en generar ganancias en algunos períodos.

Buenos resultados

Quizás lo que más les importa a las personas: ¿BitiQ y otros robots ofrecen buenos resultados? En teoría, sí. Aunque debes recordar que esto depende de la volatibilidad del mercado.

La razón por la que los resultados suelen ser mejores que cuando inviertes manualmente, es porque este algoritmo está diseñado para notar cambios mucho más rápido que un ser humano.

Algunos inversionistas han dicho que han podido duplicar su inversión en poco tiempo, aunque esto ha coincidido con los períodos en donde el Bitcoin experimentó un alza en su valor.

Lo que debes tener en cuanto al momento de hacer cualquier clase de inversión, incluyendo las criptomonedas, es que el tiempo es tu amigo: necesitas ser muy paciente.

Consideraciones finales

En caso de que te no te haya quedado lo suficientemente claro, BitiQ es una aplicación muy confiable, y lo mismo podemos decir sobre la mayoría de los programas de este estilo.

No es para nada perfecto, si lo fuera, lo más probable es que ya hubiese sido prohibido. Sin embargo, te ayudará a mejorar tus resultados al momento de invertir en Bitcoin.

La buena noticia es que se adapta a cualquier clase de usuario:

Los principiantes pueden aprender sobre el mercado mientras invierten un poco.

Los profesionales pueden añadir esta herramienta a su cinturón para predecir el mercado.

Una ventaja que permite que BitiQ destaque por sobre el resto es que esta aplicación puede ser usada desde cualquier clase de dispositivo, sin importar cuál sea su sistema operativo.

Por lo tanto, podrías configurar tu cuenta desde el ordenador y después ver cómo van tus inversiones cada par de horas desde el móvil. ¡Así nunca perderás el control que tienes!

¿Podemos recomendar BitiQ? ¡Por supuesto! El registro es gratis, por lo que no pierdes nada en probar a invertir algunos euros para ver si consigues los resultados que tanto esperas.