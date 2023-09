La Biblioteca del Estado Grupo Cántico de Córdoba continúa sin fecha de apertura

Lucena ha indicado que "ese documento es el que se pide al Gobierno central y sin el que no podemos abrir; esa es la realidad . No tenemos llaves y no hemos entrado al edificio por esta cuestión administrativa". El delegado, además, ha admitido, que desde el Ministerio de Cultura "está en compromiso de que en breves fechas se mande".

La cuestión de fondo, según ha aseverado, es un documento fehaciente de cesión del espacio por parte del Ministerio de Cultura que acredite que la Junta de Andalucía es la titular del mismo . Ese documento, que ha sido solicitado, no llega, pero es el que "nos permite ser los verdaderos propietarios y responsables para su uso y gestión . Sin eso, no existe nada", ha señalado.

Desde el Ministerio "no han sido transparentes ni honrados"

El delegado de Cultura de la Junta, Eduardo Lucena, ha considerado que en la apertura de la Biblioteca del Estado Grupo Cántico "ha habido un juego político realmente". Lucena no ha tenido reparos en asegura que desde el Ministerio de Cultura "han querido con calzador endosarnos el edificio, pero no han sido transparentes ni honestos" y ha considerado también "politizar un espacio cultural es algo que no se debe permitir". En esta misma línea, ha insistido en que la cartera que dirige Miquel Iceta "no ha sido ni transparente, ni honesta con la ciudad de Córdoba".