La Biblioteca del Estado de Córdoba sigue sin fecha de apertura

Fue en octubre de 2004 cuando la entonces ministra de Cultura, la cordobesa Carmen Calvo, anunció la construcción de la Biblioteca del Estado en Córdoba en los Jardines de la Agricultura por un valor inicial de 16 millones de euros.

Desde entonces han pasado casi dos décadas y no ha sido hasta este lunes 20 de marzo de 2023 y después de innumerables problemas burocráticos y un coste final de 20 millones de euros cuando el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha entregado de manera simbólica las llaves del edificio a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que será la institución que se encargue de la gestión de este nuevo espacio de la ciudad de córdoba.

A pesar de la entrega simbólica de la llave de la biblioteca, ningún representante del Gobierno central, ni tampoco de la Administración autonómica han podido concretar la fecha en la que este futuro centro cultural pueda abrir sus puertas.

Tras visitar el espacio, el consejero de Cultura, Arturo Bernal, ha destacado el "compromiso con la cultura que tenemos en la Junta con el patrimonio histórico y con la ciudad de Córdoba y los cordobeses". "Es el primer motivo que nos lleva a esta aventura que supondrá gestionar la biblioteca y que será la más importante de España hasta que se haga la siguiente y la mejor dotada domóticamente", ha considerado.

El segundo gran objetivo, ha continuado, "es facilitar al máximo la puesta en servicio de este edificio para Córdoba y Andalucía con la mayor brevedad posible". "Hemos hecho todas las actuaciones posibles como el traslado del material y ya se ha adjudicado el contrato del traslado de los fondos a una empresa especializada desde la actual biblioteca Amador de los Ríos", ha indicado.

En concreto, son 250.000 obras las que llevar desde un edificio a otro y en estas labores, según ha indicado Bernal, se tardará "no más de un medio y medio", según sus previsiones. Lo que no ha podido especificar ha sido cuándo la biblioteca abrirá sus puertas al público y se ha limitado a decir que "será cuántos antes". Es más, ha insistido en que "no lo puedo decir".

En su intervención ha subrayado que desde el Ejecutivo autonómico "tenemos el doble objetivo de mejorar e incrementar todo el patrimonio bibliográfico de Andalucía y capilarizar el interés por la cultura de toda la sociedad".

Tampoco se ha olvidado de citar al gran poeta cordobés Pablo García Baena y al Grupo Cántico. No en vano, la Biblioteca se llamará Grupo Cántico y desde ella se dará a conocer aún más a uno de los grupos poéticos más importantes de la historia de la literatura Española.

La biblioteca de Alejandría

Por su parte, el ministro de Cultura ha destacado "la cooperación para desarrollar un proyecto de esta envergadura". Tampoco él ha podido precisar cuando este gran espacio cultural, a pocos metros de la estación del AVE de Córdoba, empezará a dar servicio.

Para explicarlo, Iceta ha aludido al ya citado traslado de obras: "Hay que movilizar una gran cantidad de libros, algunos verdaderos tesoros y necesitaremos tiempo para encajar las cosas bien".

El titular de Cultura ha recordado también que la biblioteca es un edificio de 7.000 metros cuadrados, en el que "hemos intentado estar a la vanguardia; podemos estar satisfechos". "Andalucía requiere de inversiones de este tipo", ha apuntado.

Ante la cantidad de años que han pasado desde la idea inicial del proyecto, Iceta ha considerado que "lo que corresponde es recordar a quienes nos han precedido y de lo que podremos disfrutar dentro de muy poco".

"El modelo de las bibliotecas públicas prácticamente es el mismo en el país y una vez acabadas es las comunidad autónoma la que toma la gestión del equipamiento, pero no quiere decir que el estado se desentienda porque queremos seguir su puesta en marcha", ha detallado.

El ministro de Cultura ha asegurado que "estoy convencido de que todos vamos a valorar este gran avance con este pequeño retraso de 2004 a 2023, vamos a tener biblioteca por mucho tiempo. Lo importante es mirar lejos, en 30 años, este edifico está llamado a convertirse en la biblioteca de Alejandría en Córdoba".

La primera licencia en 2010

El proyecto inicial de la Biblioteca del Estado de Córdoba recibió licencia por primera vez en 2010. Varios años después de tal concesión y de iniciar las obras, la actuación se paralizó en 2014, algo que, unido a la aparición de restos arqueológicos, llevaron a la administración estatal a redactar un nuevo proyecto, en este caso de terminación de la obra. Así las cosas, las actuaciones se reanudaron en 2019, concluyendo a finales de 2021. El Gobierno se comprometió en un primer momento a entregar el edificio en junio de 2022, para retrasarlo después a septiembre y diciembre.