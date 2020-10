Bellido califica de "ridículas" las partidas para Córdoba en los Presupuestos Generales del Estado 2021

El acalde de Córdoba, José María Bellido, ha mostrado su "preocupación más absoluta y rechazo" hacia la partida destinada a la ciudad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, cuyo proyecto se presentó ayer. En él, la cuantía destinada a inversiones en Córdoba se quedaba en 2,9 millones de euros que se destinan a "la Biblioteca del Estado, la Variante Oeste y una salida de autovía", según ha detallado el regidor.

Por ello, Bellido ha afirmado que "no es de recibo que a estar alturas de un 2020 tan nefasto el Ayuntamiento no haya recibido ni un euro del Gobierno de la nación para atender esta situación" de crisis generada por el coronavirus. El alcalde ha destacado que en los presupuesto de 2018, los últimos aprobados, se registraban 21 millones de euros en inversiones, mientras que en el nuevo proyecto desaparecen muchas de las que ya estaban aprobadas, dejando "unas cifras escandalosas y ridículas".

En este sentido, ha hecho hincapié en la falta de presupuesto para llevar a cabo la construcción de las dos nuevas comisarias, algo que "postergan cada año" y a pesar de que "ya había aprobados en el anterior presupuestos una dotación de 600.000 euros". Asimismo, Bellido ha recalcado que falta presupuesto para la ronda Oeste, que en principio a recibir dos millones de euros, así como la estación de metrotrén de Levante, aunque ha matizado sobre esta que "confío que aparezca en las inversiones generales".

Así, Bellido ha insistido en que desconoce "qué hemos hecho para recibir este trato" y en la necesidad por parte de los representantes de Córdoba en el Congreso de rechazar esta cifra, que ha calificado como "ridícula". El alcalde ha comparado los presupuestos previstos para la ciudad, que considera "impresentables", con las inversiones previstas en Cataluña y ha valorado que "estamos sufriendo las consecuencias de los pactos de gobierno los ciudadanos".

Bellido ha profundizado en sus consideraciones sobre este proyecto de los PGE 2021, ya que ha reiterado que el proyecto de la Variante Oeste supone "un desarrollo estratégico" para la ciudad, con una inversión compartida por la Junta de Andalucía y el gobierno central que alcanza los 30 millones de euros.

A su vez, ha recordado que la concesión de suelos para las comisarias "ya se hizo hace varios años", aunque se ha mostrado comprensivo ante los cambios en el gobierno y ha considerado que "ya está todo constituido y debería aceptarse ya". Por ello, ha indicado que ha sido "muy dialogante y he aceptado las explicaciones, pero empieza a ser una tomadura de pelo", en concreto porque "ahora no hay ni un duro, la ejecución está en el aire y no se ve intención real".