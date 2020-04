El Ayuntamiento expropiará Caballerizas a Defensa antes del 30 de septiembre de 2021

El Ayuntamiento expropiará el edificio de Caballerizas Reales a Defensa antes del 30 de septiembre de 2021, según ha destacado el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes. Antes de ello, el presidente de la GMU ha anunciado la firma por parte del alcalde, José María Bellido, de una sexta addenda al convenio ya existente entre las administraciones municipal y central para la cesión de las instalaciones al Ayuntamiento; esa addenda vencerá el 14 de abril del próximo año.

"Teníamos cinco addendas ya y la adquisición de Caballerizas era ya algo improrrogable", ha defendido Fuentes, quien ha insistido en que "tras la firma de la sexta addenda se abre un periodo de negociaciones para dicha adquisición".

El presidente de la GMU ha asegurado que cuando el PP llegó a la presidencia de la Gerencia "nos encontramos con una situación incompleta; no se había tramitado el expediente en regla. La quinta addenda no contaba con el respaldo jurídico ni con el técnico", ha defendido. Fuentes ha detallado que antes del 31 de agosto de 2021 se va a intentar llegar a un acuerdo con Defensa para la adquisición.

No obstante, ha mostrado su temor a que ese acuerdo sea posible debido a que hay mucha diferencia de precio entre lo tasado por el Ayuntamiento y lo tasado por el Ayuntamiento. "Hemos tenido ya cuatro reuniones y no hemos llegado a un acuerdo sobre el precio", ha sentenciado, "por lo que iremos a un plan B".

Ese plan B consiste, según ha detallado, en la expropiación forzosa de Caballerizas Reales, algo que se llevaría a cabo antes del 30 de septiembre de 2021 y para lo que cuentan con el visto bueno de Defensa, según ha precisado el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo. "Sería un tercero quien determinaría la cuantía y el justiprecio de ese edificio", ha añadido. "Mientras tanto seguiremos dándole uso a Caballerizas Reales", ha matizado.

"Han sido unas negociaciones complejas para darle solución a algo que antes no la tenía", ha defendido el edil de Presidencia, Miguel Ángel Torrico. "Ese documento con el que nos encontramos sin respaldo jurídico ni técnico era papel mojado, era falso y no iba llevaba a ningún lugar, por lo que nos pusimos a trabajar en un nuevo documento complicado", ha puntualizado. "El Ministerio de Defensa no se ha opuesto a la expropiación forzosa y se reserva su derecho a que la nueva valoración realiza por un tercero se ajuste con la que ellos le pusieron al edificio", ha añadido.

El Ministerio de Defensa cedió el uso de las Caballerizas Reales al Ayuntamiento por primera vez en el año 2001, cuando era alcaldesa Rosa Aguilar. Desde entonces, se han firmado hasta cinco adendas del contrato de uso del espacio, la última, hace un año. Desde entonces se ha hablado en numerosas ocasiones de la adquisición o permuta del edificio, pero hasta ahora nada de eso se ha llevado a efecto.

A principios del presente año, el Grupo Municipal Socialista exigió al equipo de gobierno de PP y Cs que aclarara la situación de la cesión de Caballerizas Reales, detallara los trámites que quedaban por hacer y los que se han hecho desde el pasado junio, cuando se conformó el cogobierno del PP y Cs. Ante la declaraciones del teniente de Alcalde de Presidencia en las que expresaba que el traspaso no está cerrado, desde el PSOE se solicitó la información formalmente y por escrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre la situación de esta cesión que lleva aparejada la transmisión de la Farmacia Militar y de los Pabellones de Lepanto.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Ambrosio, explicó que durante el anterior mandato se abordó este asunto con los responsables del Ministerio de Defensa. Fue así como se alcanzó un acuerdo para la cesión de Caballerizas, que se resolvió con diferentes fórmulas para cada uno de estos edificios en abril de 2019.

El Marrubial y otros complejos

Fuentes ha insistido en que se van a expropiar los terrenos de la Ronda de El Marrubial, para garantizar la segunda fase de esa avenida, "para lo que hay absoluto acuerdo con Defensa".

"La Farmacia Militar la vamos a dejar por ahora parada, ya que la situación que tenemos en el Ayuntamiento y en España no nos da mucho margen de maniobra presupuestaria para adquirir la Farmacia; hemos hablado con ellos, han sido muy comprensivos y vamos a ver cuando tengamos caja suficiente si podemos abordar esa adquisición", ha matizado.

El presidente de la GMU ha destacado que "el tema del edificio de la Trinidad, va por muy buen camino". Fuentes ha recordado que el Ayuntamiento quería ese edificio "antiguo" del inmueble para uso del Ayuntamiento "y creo que no va a haber ningún problema para llegar a un acuerdo".