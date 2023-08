El Ayuntamiento busca ya una empresa para organizar "la mejor Cabalgata de Reyes Magos de la historia" de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba está buscando ya la empresa que se encargue de organizar "la mejor Cabalgata de Reyes Magos de la historia" de la ciudad. El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha presentado este 2 de agosto los detalles del contrato, que ha salido a licitación por un presupuesto de 444.000 euros, más del doble que hace un año.

El objetivo de externalizar la organización de una de las citas más esperadas por los cordobeses es mejorar su calidad y, para ello, el Consistorio ha resuelto que lo mejor es buscar una empresa externa que se encargue de todos los detalles para "transformar" la Cabalgata y "regular" su calidad estética. La noticia ya la había dado el alcalde, José María Bellido, tras algunos años recibiendo duras críticas por la falta de calidad y el diseño de las carrozas y de que la Federación de Peñas Cordobesas haya estallado tras la de este 2023, aclarando que es el Ayuntamiento de la ciudad el encargado de la organización de dicho evento.

La mirada está puesta en cabalgatas de mucho mayor formato, como la de Málaga, por ejemplo, que también organiza una empresa, con un presupuesto similar, de unos 463.000 euros. Para ello, como no podía ser de otra manera, el presupuesto se incrementará el doble e irá destinado a la seguridad, el cortejo, los pasacalles, el diseño y el montaje de las carrozas. Sus materiales están regulados por normativa y será la empresa adjudicataria la que escoja esos detalles.

Según el contrato, la empresa tendrá que elaborar 14 carrozas -por las nueve del año pasado-, una será de la Estrella de Oriente, tres donde irán Sus Majestades, tres de pajes, cuatro infantiles y tres bíblicas. Asimismo, se organizarán 13 pasacalles -por cuatro que hubo en la última cita-, uno será de gran formato y dos de temática infantil, además de los que portarán los baúles con los juguetes para los niños cordobeses. El desfile lo completarán tres bandas de música -el año pasado fueron dos-, que acompañarán a los asistentes en la noche más bonita del año.

En 2019 la Cabalgata costó 49.000 euros, en 2022 el presupuesto ascendió ya a 121.000 euros y este 2024 se elevará hasta los 444.000 euros. Ese presupuesto servirá, además, para repartir 14.000 kilos de caramelos, 210.000 gusanitos y 52.000 paquetes de juguetes y regalos para los niños. La presentación de ofertas se extenderá hasta el próximo 31 de agosto.

El papel de la Federación de Peñas

"Hay que transformar la idea de la Cabalgata", ha expresado el edil de Fiestas y Tradiciones, que se estrena en frente de la Delegación con esta noticia. El papel de la Federación de Peñas, que hasta ahora y durante 30 años se encargaba de colaborar con la cita, queda ahora en el aire, aunque Julián Urbano ha querido aclarar que "no es una ruptura" pues es la Federación es "la esencia de la Cabalgata y sigue teniendo un papel importante". Sin embargo, la parte del montaje de carrozas, la seguridad y la música se va a regular por una empresa externa.

La organización de esta cita generará gran expectación en Córdoba, o eso al menos es lo que el Ayuntamiento está dejando ver, pues Julián Urbano asegura que "quien no disfrute con esta Cabalgata es que o no es niño o no está en Córdoba". El objetivo es que los menores "se sientan orgullosos de Córdoba y a gusto con la ciudad". El proyecto que se presenta "es producto de un intenso trabajo por parte de la Delegación de Fiestas y Tradiciones", con Ángel Campos como coordinador, quien ha ultimado los últimos detalles del contrato este mismo miércoles.

El nuevo presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, Juan Serrano Muñoz, que llega al puesto con este reto por delante, ha explicado a El Día que "las críticas fueron duras" hacia la entidad este año, a pesar de no ser responsable de la estética ni el diseño de la cita. Desde la organización han informado a este periódico que está pendiente una reunión con el alcalde esta semana para conocer los detalles de la cita de este 2024.

"Tendremos que sentarnos con el alcalde y que nos explique qué vamos a hacer", ha indicado, al tiempo que ha expresado que "seguimos estando dispuestos a colaborar en el funcionamiento, pero tendremos que saber cómo, para delimitar las funciones". Uno de los planteamientos que se pondrá sobre la mesa en esa reunión "es saber qué significa buscar una empresa externa", aunque lo principal, para Muñoz, "es saber qué tenemos que hacer".

Las Peñas, hasta ahora, se encargaba de contactar, a precio cero, a conductores con sus coches SUV o todo terreno, colaboradores, figurantes y personas cargadoras de las cajas de caramelos, golosinas y juguetes, en los puestos de recarga de las carrozas, "que realizan una ardua y dura labor, y que son todos voluntarios de las peñas". En este sentido, eran ellos quienes "llevaban el control" desde que salía la primera carroza hasta que finalizaba el desfile, según ha indicado Juan Serrano Muñoz.