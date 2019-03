El Ayuntamiento de Córdoba diseña un plan de igualdad que contempla 140 medidas hasta 2022

El PP tacha el plan de electoralista y dice que llega tarde

Este segundo Plan Transversal de Género es más un programa electoral que otra cosa, y entre las 140 medias que plantea hay sólo 25 para 2019;todas ellas testimoniales, sin presupuesto, ni plan de fondo”. De esta forma se ha pronunciado el viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, sobre el II Plan Transversal de Género que hoy aprobará la Corporación municipal en Pleno con la abstención del PP. “Nos vamos a abstener y no vamos a votar en contra por respeto al trabajo de muchos colectivos que han participado en la redacción de esta iniciativa, que no cuenta ni con presupuesto”, ha puntualizado Fuentes, quien ha denunciado primero los retrasos en la elaboración del documento y luego “las prisas” con las que el equipo de gobierno del PSOEe IU lo ha presentado. “Se presentó de urgencia y de forma extraordinaria sólo un cuarto de hora antes del Pleno municipal del Día de la Mujer; empezó a gestarse en julio de 2018 cuando se llevaban ya tres años de un mandato en el que se ha demostrado que este equipo de gobierno no ha hecho nada por la transversalidad”, ha defendido Fuentes. “No va a tener oportunidad de ponerlo en carga el equipo de gobierno que lo ha elaborado”, ha añadido. El viceportavoz municipal del PP ha defendido asimismo que “en su página 13 se habla de que se incluye la evaluación del primer Plan Transversal de Género, el de 2011 a 2013, y nosotros nos preguntamos dónde está esa evaluación, porque no aparece por ningún lado”, ha relatado. Asimismo, ha insistido en que “no se habla en el plan nada de la brecha salarial, ni hay estudios relativos a esa brecha salarial, de la brecha del sueño entre niños y niñas a la hora de aspirar a tener un buen futuro, o sobre el desempleo femenino, entre otras cuestiones”. Fuentes ha denunciado que “ese primer plan que discurría entre 2011 y 2013 ni se ha tocado, ni se ha evaluado, ni se ha informado de su seguimiento. Además, muchas de las 140 medidas que incluye el segundo Plan Transversal de Género son un calco de las 85 medidas que incluía el primer plan y del que no sabemos su impacto”.