El Ayuntamiento de Córdoba lanza una campaña de concienciación ante el "preocupante" aumento de contagios por covid

No olvidemos lo vivido. Sin responsabilidad, lo perdemos todo. Ése el título de la campaña que el Ayuntamiento de Córdoba va poner en marcha en los próximos días ante la "preocupante" evolución de la pandemia del coronavirus a nivel general y también en la ciudad. Así lo ha reconocido el edil de Presidencia en Capitulares, Miguel Ángel Torrico, quien puso como ejemplo que ayer se notificaron por parte de Salud 95 nuevos casos, de los que 13 han sido del Distrito Sanitario que corresponde a la capital.

Torrico ha incidido en que el covidd-19 pone en riesgo la salud de los cordobeses, también la economía porque "si no paramos esto, va a seguir sufriendo", y ha hecho referencia al impacto de "sobre la propia convivencia y nuestra forma de vivir" a causa de esta pandemia.

Para esta campaña de concienciación ciudadana se ha optado por imágenes "claras y duras", al estilo de las que en otras ocasiones ha realizado la Dirección General de Tráfico o las antitabaco, "porque nos jugamos mucho en este momento. Nos jugamos que imágenes como esas no se vuelvan a repetir", ha apuntado el edil de Presidencia, quien ha insistido en que "si todos no hacemos lo que tenemos que hacer, esas imágenes volverán a ser una realidad".

Pese a la dureza de esas fotografías de los carteles, el concejal ha señalado que la actitud de los ciudadanos sigue siendo buena, "pero todos sabemos cuáles son los ámbitos en los que ha habido mayor relajación". En ese sentido ha explicado que "quizás tengamos que hacer un esfuerzo por llegar a esos sectores para que sean conscientes no solo de lo que es obligatorio", sino para que sigan las recomendaciones que se indican también en esta campaña, como evitar aglomeraciones y reuniones sociales de no más de diez de personas, puesto que "se está detectando que la mayoría de los nuevos contagios se producen en ese tipo de reuniones". No obstante, "la inmensa mayoría de los cordobeses se están comportando de manera ejemplar", ha sentenciado el responsable de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba.

Torrico ha defendido que "el Ayuntamiento nunca va a renunciar a ejercer sus competencias", que "se están asumiendo y ejerciendo con toda responsabilidad, pero también con toda firmeza", ha aseverado, para apostillar que "es increíble que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es el máximo responsable de la gestión de esta crisis, diga que no piensa tomar ninguna medida al respecto y que deben ser las comunidades autónomas las que ejerzan sus responsabilidades en el ámbito sanitario". En este punto, Torrico incluso ha dudado de que el hecho de que las autonomías sean las que soliciten el estado de alarma "sea constitucional".

En cualquier caso, sí ha repetido que el Ayuntamiento actuará con lealtad instituciones y que "nosotros estamos a lo que nos diga la autoridad sanitaria, como en el supuesto brote del Babylonia", del que ha dicho que lo que se hizo fue seguir las recomendaciones de la Junta de Andalucía y "fue eficaz porque se realizaron 2.000 test en un fin de semana, que es lo que atajó el brote pese a sus importancia".

En cuanto a si habrá nuevas actuaciones, el edil se ha remitido a la comisión municipal sobre el covid que se reunirá la próxima semana "y ahí ya veremos si hay que adoptar nuevas medidas". También ha aludido a que la Policía Local está actuando "con centenares de denuncias por el no uso o mal uso de las mascarillas", si bien ha precisado que las incidencias por fumar en la vía pública "son bastante menores", pero que también se han tramitado sanciones.