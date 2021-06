El Ayuntamiento de Córdoba pone condiciones al cobro de peajes en las carreteras de la provincia

El Ayuntamiento de Córdoba se opone a cualquier medida impositiva de peaje en carreteras y vías que conectan la ciudad de Córdoba con su provincia y con las provincias limítrofes si no cuenta con consenso político y el apoyo del sector del transporte para su implantación. Así se lo hará saber al Gobierno de España, al que además le pide que se incluyan mecanismos para que los profesionales no tengan que soportar ese coste. Todo ello después de que el Pleno haya aprobado una moción que inicialmente era del grupo municipal popular y que finalmente haya sido suscrita por todos los grupos en la que se rechaza la medida y en la que no ha habido debate. Asimismo se insta al Gobierno de España a que antes de adoptar cualquier medida fiscal relacionada con el peaje en carreteras abra un proceso de consenso con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias.

En la moción se recuerda que recientemente se ha conocido la propuesta que el Gobierno central ha trasladado a Bruselas en la que para 2024 se propone el pago de peaje en todas las autovías, y que puede extenderse a otras carreteras, ya sean de titularidad estatal e incluso autonómica. Y se añade que mientras los distintos gobiernos de la Unión Europea han optado por bajar la presión fiscal a los ciudadanos, "el Gobierno de Sánchez decide subirla cuando los ingresos en familias, autónomos o empresas se están viendo muy reducidos y, en algunos casos, han desaparecido, contribuyendo al mayor empobrecimiento de los españoles, especialmente aquellos con rentas medias y bajas".

La moción subraya que Córdoba y su provincia están sufriendo tasas de paro mayores que las del resto de España, "por lo que esta medida supondrá un lastre aún mayor ya que el terrestre por carretera es el transporte más habitual para el desarrollo de nuestra actividad económica. Esta medida supondrá una mayor presión impositiva para nuestros vecinos, nuestros negocios, y nuestros visitantes".

Además, se insiste en que gravar el transporte afectará a las empresas de Córdoba frente a otras provincias que tienen más alternativas a la carretera. "Los cordobeses en un momento que debemos salir de las cifras de desempleo que azotan nuestra ciudad y provincia, vamos a tener que pagar por trabajar en otro municipio, por visitar a nuestros familiares o por cualquier causa; los turistas se lo pensarán antes de venir en carretera pagando peaje", se defiende en el texto.

Finalmente, se puntualiza que "las cuantías que ha planteado el Gobierno dan idea de lo nociva que sería la aplicación de esta medida para el desarrollo económico y para cualquier actividad ciudadana en general. Si aplicamos una tarifa de 0,09 céntimos por kilómetro para particulares, o incluso llegamos a los 0,19 céntimos por kilómetro para los profesionales del transporte; viajar hasta las ciudades hermanas de Sevilla o Málaga supondría un coste de 12,15 euros para particulares y de 25,65 euros para profesionales por un trayecto hasta la ciudad hispalense o de 14,40 euros y 30,40 euros respectivamente para la ciudad costera. Un absoluto abuso".

Arroyo Pedroches

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una moción suscrita por todos los grupos, que en principio era una propuesta del PSOE y en la que tampoco ha habido debate, sobre la protección y conservación efectiva y la declaración de reserva natural fluvial del arroyo Pedroches.

De esta forma el Ayuntamiento de Córdoba apoya la iniciativa ciudadana organizada en torno a la Plataforma Ciudadana en Defensa del Arroyo Pedroches de conservar y proteger de manera efectiva el arroyo Pedroches en su integridad "por sus destacados valores ambientales, culturales, y por su potencial para la actividad educativa y recreativa".

También se apoya la protección y tutela pública del arroyo mediante su declaración como reserva natural fluvial "justificado por la representación de bosque de galería en un estado de conservación favorable, la presencia de cinco especies de peces, cuatro de ellas endémicas en la Península Ibérica, y catalogadas todas como vulnerables a la extinción, así como una representación sobresaliente de odonatos, entre otros valores ambientales".

Finalmente se insta a la Confederación Hidrográfica del Gualdaquivir a que solicite formalmente "al organismo público competente" la declaración de reserva natural fluvial para el arroyo Pedroches.

Mejoras en Trassierra

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una moción que en principio era una propuesta de Vox y que ha sido suscrita por todos los grupos para la mejora de infraestructuras, promoción y seguridad de la barriada de Santa María de Trassiera.

Mediante ella, el Ayuntamiento se compromete a realizar un estudio de las actuaciones necesarias en viales, luminarias, arboleda y vegetación de la barriada, para su adecuado mantenimiento y mejora, dotándolo de presupuesto y ejecutándolo durante el año 2021. Así como a eealizar las intervenciones necesarias para la apertura al tránsito peatonal de la calle Historiador Levi Provenzal y la dotación de más medios policiales y que su presencia sea continua de lunes a domingo en Santa María de Trassierra.

La propuesta también recoge la apertura del Centro Cívico de Trassierra durante todo el año, así como realizar inversiones en mejoras de la sala de informática de la biblioteca para este año 2021. Además, el Ayuntamiento se compromete a realizar las intervenciones necesarias para la señalización y adecuación de los aparcamientos de la zona centro de la barriada y a llevar a cabo las intervenciones necesarias para la mejora de las redes de suministros y servicios de Santa María de Trassierra.