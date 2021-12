Aucorsa refuerza sus líneas urbanas y periféricas en Córdoba con motivo de la Navidad

La empresa municipal Aucorsa refuerza sus servicios urbanos y periféricos para poder llevar a todos los cordobeses a disfrutar de las múltiples actividades que se organizan en la ciudad con motivo de las fiestasnavideñas. La primera de ellas tendrá lugar este viernes 3 de diciembre con el encendido del espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde y el resto de la iluminación navideña.

La previsión de refuerzos de las líneas urbanas se organizará de forma dinámica, en función de las necesidades diarias que se vayan generando, de manera que siempre habrá un retén que intervendrá en los momentos puntuales que se requiera por afluencia en una línea concreta.

Respecto al servicio de las líneas periféricas de Aucorsa, estas se reforzarán por primera vez en Navidad. De esta manera, los viernes y sábados desde el día 3 de diciembre hasta el 8 de enero, contarán con dos nuevos servicios, de forma que los residentes de la periferia puedan disfrutar también de la asistencia a las actividades navideñas en transporte público, sin necesidad de usar el vehículos privado en días y horas de difícil tránsito y aparcamiento en la capital.

No obstante, estos servicios no estarán operativos los fines de semana del 24 y 25 de diciembre y el 31 de diciembre 1 de enero y no se llevarán a a cabo.

Acerca de estas medidas, el presidente de la empresa municipal, Miguel Ángel Torrico, ha destacado que “un año más Aucorsa apuesta por un refuerzo de sus líneas para facilitar el acceso de toda la ciudadanía a loseventos navideños. Este año ampliamos nuestro compromiso a las barriadas periféricas para impulsar y fomentar el uso del transporte público a todos los ciudadanos de Córdoba; un transporte sostenible, cómodo, económico y totalmente seguro que facilita los desplazamientos”.