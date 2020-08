Atrapados lejos de casa: Los estudiantes de Ghana que continúan en Córdoba por el coronavirus

“No hay ningún otro lugar como el hogar”, expresa Sedem Kwasigah, estudiante del segundo cuatrimestre del programa de intercambio de la Universidad de Córdoba que, junto a otros siete jóvenes provenientes de Cape Coast (Ghana), se ha visto obligado a posponer el regreso a casa desde el pasado mes de marzo, cuando comenzó el estado de alarma en España por la crisis del covid-19.

Atrapados lejos de casa, los estudiantes extranjeros que se han quedado en Córdoba han pasado la pandemia en sus pisos compartidos de Ciudad Jardín, recibiendo clases online y trabajando en sus tesis de último año bajo la tutela de la decana, María de la Paz Aguilar Caballos, y el profesorado de la Facultad de Ciencias.

La experiencia Erasmus siempre es enriquecedora para estos jóvenes, no sólo en el ámbito educacional, sino también de intercambio cultural, de idiomas y experiencias que resultan únicas en sus vidas. Sin embargo, el coronavirus ha afectado la normalidad del programa y, por consiguiente, las vivencias que estos jóvenes esperaban tener durante su estancia en España.

“He probado con el español, pero no he conseguido avanzar mucho todavía. Creo que el coronavirus ha impactado mucho en las interacciones físicas que esperaba tener con los estudiantes españoles”, indica al respecto Wilhemina Cobbinah, lamentando que “sinceramente no es lo que había esperado, pero creo que esta es la nueva normalidad a la que debemos acostumbrarnos”.

Al respecto, Kwasigah, quien estudia Biotecnología, rescata la oportunidad de interactuar con otros estudiantes internacionales de Italia, Francia, Rumanía y Polonia mientras pudieron asistir al campus y, también, el poder conocer mejor a sus compañeros de piso tras los meses de cuarentena. “La experiencia en la Universidad de Córdoba ha sido agradable. La estancia en el campus fue corta, pero memorable y, dada la situación actual, no se puede pedir más”, expresa.

Aparte del aprendizaje académico, los estudiantes han intentando realizar otras actividades mientras están en Córdoba. Cobbinah ha tratado de mejorar sus habilidades con el piano y Kwasigah ha salido a tomar fotografías por la ciudad, con la idea de visitar otros lugares pronto con su cámara. “No he perdido la oportunidad de salir a disfrutar con mis compañeros de lugares muy especiales como los Baños de Popea y el Lago Azul”, cuenta.

Sus familias en Ghana se encuentran bien y conversan con ellos casi a diario, aunque, es inevitable no extrañarlos. “Echo de menos a mis seres queridos y me gustaría verlos pronto”, expresa Kwasigah, mientras que Cobbinah agrega que también extraña la comida de su tierra.

La incertidumbre está muy presente aún. Los estudiantes no saben cuándo abrirán el espacio aéreo de su país para regresar, pero reconocen que la posibilidad, por ahora, “es incierta”. Para sobrevivir, reciben el apoyo del personal de la Oficina de Relaciones Internacionales, quienes se ocupan de garantizar la legalidad y seguridad de su permanencia en España, así como la percepción de una ayuda adicional para casos de fuerza mayor (como es el coronavirus) con cargo al Programa Erasmus.

La situación no es nueva pero sí más dura. De las primeras noticias que surgieron en Córdoba cuando el virus se veía de lejos, en Italia, fue la de estudiantes que se encontraban en ese país buscando la forma de volver. Al llegar los primeros casos a España, se repitió la misma situación pero a la inversa. Muchos lograron regresar a sus países de origen de manera anticipada, justo antes de que se cerrara el espacio aéreo y las fronteras; otros han tenido que esperar hasta ahora, tras acabar el estado de alarma, para emprender el regreso.

Tal es el caso de nueve estudiantes de Tayikistán que, tras completar con éxito su estancia en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la UCO, han regresado recientemente a su país junto con otros estudiantes de la Universidad de Cantabria en un vuelo de repatriación organizado desde la Embajada de Tayikistán en Londres, según ha informado la UCO. “Otros estudiantes han debido enfrentarse a cancelaciones de vuelos, cierres temporales de fronteras, largos y tortuosos viajes de vuelta, y obligatorios tests o periodos de cuarentena al entrar en su país”, comentan desde la Universidad.

La UCO ha recibido en el curso 2019-2020 en movilidad Erasmus entre países del programa y otros asociados (KA107) a 59 estudiantes y 19 miembros del personal de instituciones de Educación Superior de Albania, Georgia, Moldavia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán, Irán, Ghana o Marruecos.