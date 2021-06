La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas exige en Córdoba retribuciones dignas

"El militar profesional merece respeto, como cualquier profesional, y esto incluye un salario digno. Necesitamos que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan partidas económicas para iniciar el proceso de dignificación de las retribuciones militares". Esta es una de las demandas que hace la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), que se ha concentrado en el Bulevar del Gran Capitán de Córdoba para reclamar "retribuciones dignas".

El colectivo ha denunciado que el Ministerio de Defensa "ha sido incapaz de diseñar un plan de dignificación de la carrera y las retribuciones militares, al que le instaba ya en 2018 la Comisión de Defensa del Congreso". Es más, ha anotado que "no hay plan, solo hemos recibido limosnas, porque no se puede calificar de otra forma aumentos como el recibido hace tres meses, variable entre 17 y 78 euros, cuando los compañeros de los cuerpos de seguridad, que ya estaban mucho mejor que nosotros en aquel 2018, han visto desde entonces aumentada su nómina mensual entre 500 y 600 euros. A su lado nuestro ridículo aumento parece un desprecio, agravado porque no hay indicios de ir más allá".

En la concentración, que ha contado con la asistencia de más de treintena de personas, el colectivo ha leído un manifiesto en el que hace hincapié en que "las guardias, el trabajo a turnos, la nocturnidad, la extensión de horarios, la peligrosidad, la preparación técnica, la disponibilidad permanente y la movilidad geográfica deben retribuirse".

En el citado manifiesto, Asfaspro indica que desde que se suspendió el servicio militar obligatorio, "los militares nos fuimos difuminando para el resto de la sociedad. Para muchos no existíamos o éramos unos personajes más propios de la dictadura. Esta lejanía de la sociedad, no deseada por nosotros, que formamos parte de ella, ha significado olvido y desinterés".

Para la asociación, "todo ello se ha traducido en una falta de consideración profesional y retributiva, con unas nóminas paupérrimas que siempre están en el furgón de cola de la Administración. En 2005 tuvimos nuestro último reglamento de retribuciones porque estábamos en una situación penosa y resulta que hoy estamos mucho peor que entonces".

En esta línea, recuerda el papel que las Fuerzas Armadas han jugado durante la pandemia y anota que "en todo tipo de crisis se acaba recurriendo a nosotros, y siempre estamos ahí. Hasta para vacunar a la selección española de fútbol, aunque sea una crisis menor". "Llevamos muchos años exponiendo nuestros problemas y cosechando buenas palabras. Nos denominan impagables cuando deberían decir mal pagados", incide el manifiesto.

En Córdoba hay cerca de 4.000 personas en las distintas unidades de las Fuerzas Armadas y, según ha expuesto el portavoz de Asfaspro, que ha rehusado identificarse por motivos de seguridad, ha recordado que se trata de un problema que "no solo afecta a suboficiales, sino a oficiales, y tropa y estamos para reivindicar ese aumento retributivo para todas las escalas".

Esta misma convocatoria se ha celebrado al mediodía de este sábado 19 de junio en 11 ciudades de España, entre en ellas en las capitales andaluzas de Cádiz, Granada y Córdoba.