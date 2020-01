Asaja Córdoba teme que la normativa por el cambio climático cause un daño irreversible al campo

Asaja Córdoba teme que la normativa que tanto la Unión Europea (UE) como el Estado español diseñen con respecto al cambio climático acabe causando un daño irreversible a la actividad agrícola y ganadera. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la organización agraria, Ignacio Fernández de Mesa, durante el balance que él mismo y el secretario general de Asaja Córdoba, Rafael Navas, han hecho del año agrícola 2018-2019. Fernández de Mesa ha llegado a cuestionar el cambio climático: "yo no digo que no exista, sólo que durante los 40 años que llevo de agricultor en Córdoba se han ido dando, como ocurre ahora, anormalidades meteorológicas". Y ha insistido en que "lo que me da mucho miedo son las políticas que se puedan hacer contra la agricultura como consecuencia de las mentiras que se están diciendo sobre nosotros".

El presidente de Asaja Córdoba ha hecho referencia, dentro de esas "mentiras", a las incluidas en el documento de la UE De la granja a la mesa elaborado con el objetivo de reforzar los controles alimentarios en Europa. "Ese documento dice que la agricultura supone una pérdida de la biodiversidad, que somos depredadores del suelo y grandes contaminantes, además que de hay que reducir el consumo de carne porque ese consumo es malo para la salud y para el medio ambiente, que hay que reducir el consumo de ovino y vacuno en un 45%", ha detallado. Fernández de Mesa ha insistido en que todo ello se debe "al medioambientalismo barato y al ecologismo barato". "Se está vendido a la sociedad la amenaza que supone la agricultura, lo que nos coloca en una situación muy desfavorable", ha añadido. El presidente de Ajaja Córdoba ve detrás de esas políticas "intereses ocultos muy importantes" de determinados lobbys y del sector de las energías renovables.

En relación a ese tipo de políticas, el máximo responsable de la organización agraria en Córdoba también ha hecho hincapié en que el 40% del presupuesto de la nueva Política Agraria Común (PAC) va destinado a apoyo medioambiental, "que nada tiene que ver con la producción", insistiendo en que "hacen falta en Bruselas mejores políticos que conozcan de verdad el campo". En este sentido, Navas ha apuntado que "solo el 14% de las emisiones de CO2 provienen del sector agrario; es mucho más el CO2 que el sector capta que lo que aporta a como contaminante a la atmósfera". "Los cítricos de la provincia de Córdoba, por ejemplo, captan una cantidad de CO2 igual al que emiten 45.000 coches al año; además, cada olivo capta dos kilos de CO2 al día. El campo sirve de sumidero de CO2", ha defendido el presidente de Asaja Córdoba.

Respecto al balance en sí, Fernández de Mesa ha insistido en el caso de la ganadería que, en general, ha habido más gasto que en el año agrícola anterior por la compra de piensos y el suministro de agua. Detallando que en vacuno han caído los precios un 20%; que al ovino "los precios lo hacen poco rentable y con altos costes"; y que el ibérico "es por su trazabilidad y su calidad diferenciadora, la excepción a la crisis generalizada que vive el campo". "Solo la dehesa ha salvado un mal año climatológico", ha añadido.

En materia de agricultura, ha destacado la importante cosecha con récord de olivar de la campaña 2018-2019, "acompañada de una fuerte caída de los precios y de una mayor comercialización en 2019 que en 2018, con unas 180.000 toneladas en Córdoba aproximadamente en los once primeros meses del año". También ha recordado que para la campaña 2019-2020 se prevé una caída de la producción del 40% en Córdoba. "El almacenamiento privado del aceite de oliva no ha conseguido equilibrar los precios porque las cantidades de compensación han sido muy escasas y ha sido infrautilizado. Ese almacenamiento debería de ser libre sin necesidad de tener que pedir permiso a Europa para ello. Lo que habría que hacer además son políticas para fomentar el consumo de aceite de oliva; y el sector debería de más unido, debería de baber más concordia y acabar con el individualismo en el mismo, porque si no es así estamos perdidos", ha defendido Fernández de Mesa.