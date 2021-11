Arrancan las compras navideñas en Córdoba con la resaca del Black Friday

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y como cada año, los pequeños y grandes comercios se preparan para las típicas jornadas de compras que propician estas fechas, ya que la época navideña es sinónimo de regalos. Sin embargo, este primer arranque ha sido algo flojo en las ventas en Córdoba tal y como lo han explicado los trabajadores del sector.

Este 28 de noviembre es el primer domingo de apertura en los comercios. Hasta después de Reyes, los establecimientos permanecerán abiertos de forma ininterrumpida. En esta primera jornada, aún quedan resquicios de los descuentos por el Black Friday, las rebajas que los más previsores aprovechan para futuros regalos.

Parte de la responsabilidad de esta apertura la tienen las grandes empresas de la industria. Este hecho presenta ventajas y desventajas, por un lado, obliga al pequeño comercio a abrir sus puerta y por otro, parte de los clientes que atraen las grandes marcas, también se dejan ver por las tiendas locales.

"Los días que ellos no abren no merece la pena prácticamente abrir", así lo ha detallado Aurora López, propietaria de El Espejo Te dice Guapa, la única tienda de la calle Morería que ha permanecido abierta durante la mañana. La propietaria aprovechaba este día para cambiar la decoración de su negocio.

López también ha alegado que respecto a este día había poca información y mucha gente no termina de estar al tanto del calendario del comercio, por lo que adelanta que para el próximo puente, cerrarán el día de la Constitución, el 6 de diciembre y abrirán el 7 y 8.

La tienda Puro Ego de la calle Cruz Conde ha sido una de las primeras en abrir, así lo ha comentado su trabajadora, Raquel Baena. La mañana ha estado tranquila, por lo general, Baena ha asegurado que abrir los domingos reparte las ventas de las otras jornadas, por lo que, por ejemplo, la gente que acuda el sábado no irá el domingo.

La tienda permanecerá abierta desde las 11:00 hasta las 20:00, ya que al caer el sol, la mayoría de los viandantes se refugia en casa, además de ser mañana un día laboral. Esto no ocurre en otros locales de los centros comerciales, ya que las familias aprovechan espacios de ocio y restauración para pasar más tiempo en el interior.

Estas jornadas navideñas pegan su mayor empuje en las últimas compras, con la llegada de los Reyes Magos, ya que la gente deja estos encargos para el último momento, como ha detallado la trabajadora.

En la tienda My Way de la calle San Álvaro, su empleada Yaiza Moreno, prevé que por la tarde acuda más clientela que durante la mañana. Este local ha estrenado nuevo horario que estará vigente durante todo el mes de diciembre, será de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00.

Moreno cree que al abrir cada tienda en un horario distinto puede llegar a confundir al público ya que otras tiendas han levantado la persiana sobre las 11:30 o 12:00. Muchas incluso no han visto rentables las previsiones de venta y han permanecido cerradas.

"Los grandes no nos favorecen a los chicos", ha afirmado la trabajadora al referirse a las grandes marcas, que aplican descuentos acorde a la cantidad de clientela y los beneficios que cosechan, algo contra lo que el pequeño comercio no puede competir, ya que si aplican grandes descuentos, las ganancias no serían demasiado elevadas.

A pesar de la prometedora jornada, las calles del centro de la ciudad en esta mañana de compras parecen la de un domingo cualquiera, la mayoría de los cordobeses que han salido a la calle han aprovechado para pasear en familia y tomar algo el sol en alguna terraza.

Pocos son los que se han visto con las manos llenas de bolsas. María, una cordobesa que paseaba por el Bulevar del centro, portaba dos bolsas en los brazos, ella ha asegurado que esta opción de abrir los domingos fomenta el comercio.