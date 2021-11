Los cordobeses adelantan las compras navideñas por el temor a la escasez

La familia de Alberto García lleva desde octubre buscando el regalo de Reyes para sus hijos. La PlayStation 4 ha sido el objetivo y para alcanzarlo han pasado por dos intentos de estafa a través de una página web de venta de artículos usados. "Uno intentó engañarnos con uno de los mandos, que no funcionaba bien, y otro directamente no quería probar la consola", cuentan a el Día tras, finalmente, dar con el regalo, en buen estado, por unos 250 euros.

Ese precio para la edición anterior, la nueva PlayStation 5, está agotada de las tiendas de Córdoba prácticamente desde su lanzamiento. Las listas de espera en establecimientos especializados como Game son largas, "te haces parte del club por 3 euros y entras a la lista, cuando las consolas llegan te llaman y debes ir a pagar la reserva en el momento, o se la dan a alguien más" comenta Juan Torres, que tuvo que hacer ese procedimiento para hacerse con la suya tras un año ya de su lanzamiento oficial.

El precio de esta nueva edición es de 399 la digital y 499 la convencional, con lector para discos, sin embargo, en la mayoría de tiendas las ofrecen "en packs" junto con juegos, un mando más u otros accesorios "para inflar el precio", asegura Juan. En páginas como Wallapop hay publicaciones de hasta 950 euros por una consola en Córdoba.

Así, el comercio de la provincia ha tenido que adelantar los preparativos también para el Black Friday, el pistoletazo de salida para la tan esperada campaña de Navidad, la más importante del año para el sector. Sin embargo, el panorama y las noticias sobre la escasez y falta de algunos productos en Europa ha hecho saltar algunas alarmas. La asociación Comercio Córdoba no está preocupada por la situación.

Su presidente, Rafael Bados, asegura que, por ahora, "ese escenario de desabastecimiento no lo contemplamos" quizás falte algún artículo, asegura, pero "no hay preocupación" más allá de que la campaña se pueda realizar de manera normal tras el repunte de casos que se está viviendo estos días. Bados afirma que "la gente se está comportando como habitualmente, el consumidor está esperanzado y deseando que llegue la campaña".

Compras anticipadas y subida de precios

Desde la juguetería Juguetoon, sin embargo, sí han observado que este año las familias cordobesas se han anticipado a la compra de regalos, incluso para los últimos días de octubre ya arrancaron los pedidos en la tienda. Su dependienta, Nuria Molinero García, cree que se debe "al miedo" que generan las noticias sobre la posible escasez.

En Juguettos confirman la tendencia: los cordobeses han adelantado las compras navideñas por el temor al desabastecimiento. "Por la difusión en los diferentes medios, el público se está haciendo eco de este problema y se nota que se están adelantando las compras en lo que llevamos de este mes", afirma José Vicente Arias, gerente de la tienda en Córdoba.

Y es que las jugueterías ya reciben avalancha de pedidos. "Por la escasez no estamos sufriendo, pero como sigamos así las cosas se van a terminar antes", afirma Molinero García. Es un cerdito interactivo, My Pet Pig, el primer juguete que se agotó en la tienda, "es el más buscado, llegaron 12 y ya no hay". Repite este año también el Baby Yoda, aunque no se ha agotado, coches de carreras y los clásicos nenucos.

Arias afirma que el problema ya se vivió en los meses de abril y mayo, por lo que decidieron tomar medidas para evitarlo en diciembre. "Diversificamos el transporte por varios medios, para no centrarnos únicamente en el marítimo, que, siendo hasta ahora el más barato desde China, se preveía el colapso", explica el empresario. Sin embargo y "como todos los años, se agotarán ciertos juguetes, concretos", aclara.

Por otro lado, José Vicente Arias afirma que "no se esperaba una recuperación tan rápida del consumo, por lo que desde el principio de la cadena de producción (materias primas) y terminando por la producción en fábricas, también se han visto colapsadas". Así, aunque en Juguettos "nos hemos asegurado el servicio", Arias admite que existe "cierto retraso en la entrega".

Molinero García afirma que en la tienda se ha notado también que "antes llegaban dos palets un día y ahora a lo mejor llega solo uno y el otro viene con retraso, el reparto será más lento", asegura. Aún así, incide en que "no nos han dicho que vayamos a tener menos mercancía, el pedido para la campaña navideña se hace en febrero, con lo cual debe haber stock, pero los precios sí podrían subir".

Coincide, una vez más, con Arias, que explica que "hemos tratado de absorber en la medida de lo posible la subida de los costes del transporte, que está siendo brutal, pero a la larga será inasumible". Aún así, esta realidad "no creo que afecte mucho a las ofertas del Black Friday, es una fecha muy importante para nosotros, por lo que seguiremos manteniendo unas ofertas interesantes de cara a nuestro público".