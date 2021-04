Antonio Ruiz rechaza que haya "un adelanto de primarias" en el PSOE-A porque "no tocan" y no son una prioridad

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha dicho este martes que no comparte el que se pueda producir "un adelanto de unas primarias" en el PSOE andaluz, en primer lugar porque "no tocan", ya que no hay previstas próximamente elecciones en la comunidad autónoma y, en segundo lugar, porque tampoco son una prioridad para los socialistas, los cuales, a su juicio, deben dedicar su tiempo a combatir los efectos negativos de la pandemia del covid-19 en todos los frentes.

Así lo ha asegurado Ruiz, junto a la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, a la que ha acompañado a una visita a Peñarroya-Pueblonuevo, donde ha afirmado que "vivimos unos tiempos absolutamente extraordinarios, muy difíciles, relacionados con la pandemia y ahora mismo, en todas la instituciones donde gobernamos, allá donde estamos presentes como organización política, nuestra prioridad única y absoluta" es trabajar en beneficio de todos los andaluces.

Eso significa que la prioridad de los socialistas "es el empleo, la salud y ayudar aquellos sectores económicos que están haciendo un sacrificio enorme" durante toda la pandemia, además de emplearse a fondo en pos de "la reactivación económica", para "salir de esta crisis social, sanitaria y económica" todos juntos, "sin dejar a nadie atrás".

Esas son, según ha sentenciado Antonio Ruiz, "las preocupaciones de los andaluces", y esas son, también, "las preocupaciones del Partido Socialista", y por ello ha dicho que no puede compartir el que se plantee como una prioridad, cuando no lo es, el que haya ahora "un adelanto de unas primarias, que no tocan, porque no hay elecciones".

Además, según ha argumentado, la celebración e primarias en el PSOE-A "es un proceso que está reglado, que llegará cuando toque" y, cuando así sea, "los militantes votarán", porque el PSOE es "el partido las primarias", y sus afiliados "votarán libremente".

"Pero ahora -ha insistido- no es el momento de plantear ninguna cuestión, mucho menos interna, que no tenga que ver con esas prioridades que están relacionadas con lo que los andaluces necesitan", opinando que también piensan de esa forma en "las agrupaciones locales de la provincia, porque están dedicadas, en cada uno de los municipios, a atender las demandas de sus vecinos".

De igual forma, según ha concluido, tampoco comparten que haya primarias ahora en el PSOE-A los andaluces en general, "que entienden que tenemos que estar, como no podría ser de otra manera como estamos haciendo hoy aquí, en Peñarroya-Pueblonuevo, como hacemos todos y cada uno de los días, trabajando por solucionar sus problemas", sobre todo ahora, durante la pandemia.