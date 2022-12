Antonio Hurtado: "La política municipal de Córdoba echaba de menos la pajarita"

"Por la calle me dicen que en la política municipal se echaba de menos la pajarita, que vuelve". Es la afirmación que ha hecho el candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, apenas 24 horas después de que la militancia socialista se decantase por su propuestas en lugar de las de Carmen Campos.

Hurtado ha comparecido de nuevo ante los medios de comunicación para avanzar algunas de sus propuestas, que no el programa electoral definitivo con el que concurrirá a los comicios de mayo del año que viene, y no ha podido referirse al hecho de que uno de sus rasgos característicos es que siempre lleva pajarita y que, por supuesto, es una de sus señas de identidad.

Entre otras ideas en las que trabaja y quiere llevar a cabo si gana las elecciones, el diputado socialista ha señalado la idea de recuperar el Palacio del Sur. Un proyecto urbanístico ya liquidado que no salió adelante y que fue desechado en 2012, por el gobierno municipal del PP por tratarse de una iniciativa inviable económicamente, que superaba los 79 millones de euros. El centro de congresos diseñado por el holandés Rem Koolhaas incluía la construcción de un edificio con capacidad para 4.000 personas y con un auditorio de 2.000.

La intención de Hurtado es ahora "hacer de Córdoba una ciudad internacional de congresos y exposiciones". Así, ha lamentado que la zona en la que se planteó que se iba a emplazar el Palacio del Sur -en la península de Miraflores- "está sirviendo de aparcamiento, me da vergüenza y me duele".

Así ha asegurado que si gana las elecciones municipales una "una de las primeras cosas" que hará será "replantear hacer realidad ese proyecto que nunca debería haberse abandonado". Junto al Palacio de Congresos de la calle Torrijos, ha continuado, "puede ser un enorme revulsivo para la ciudad".

Hurtado también ha reconocido que solo dejará el escaño que ocupa en el Congreso de los Diputados en el caso de que sea el alcalde de Córdoba y que lo compaginará si finalmente se queda como concejal en la oposición.

A pesar de ello, ha subrayado que llega a Córdoba "no para ocupar un sillón porque ya he ocupado los suficientes". De manera evidente, ha señalado que ha vuelto a Córdoba para ser alcalde "porque me duele mi ciudad, que con todas sus potencialidades no se explica que sea la segunda capital de España con mayor tasa de paro o que tenga cinco de los 15 barrios más pobres del país".

A su juicio, se trata de una situación en la que está implicado el Ayuntamiento, ya que, según ha expuesto, "está al margen de los intereses de Córdoba, que no sabe gestionar y que no funciona, y que además no mira con perspectiva económica la ciudad ni con voluntad y esfuerzos los problemas sociales".

"Me duele Córdoba, y mi compromiso es un proyecto socialista, de partido, porque es fundamental para abordar con éxito los retos que tenemos", ha anotado, al tiempo que ha asegurado que el suyo es un proyecto a ochos años, en los que abordar una transformación social y económica de Córdoba "que genere magnetismo para los inversores, para el talento, para el capital, como sucede en otras capitales".

Entre sus ideas, que posteriormente plasmará en su programa de gobierno, ha citado la creación de una gran Plataforma Logística de Promoción Pública al estilo de la que tiene Zaragoza "para convertir a Córdoba en el polo logístico del sur de Europa, y eso significa involucrar a empresas e instituciones, donde la Base Logística de Defensa es fundamental", así como un Puerto Seco, apoyar la estación intermodal de El Higuerón, poner en marcha al máximo la potencia del aeropuerto de Córdoba con vuelos comerciales y de mercancías e incorporarlo a ese nodo logístico que tenga la ciudad.

Hurtado ha estado acompañado por la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, quien ha recordado que "quedan 168 días para que Antonio Hurtado sea alcalde de Córdoba, recupere para el PSOE el gobierno de la capital y la saque del letargo y de los escándalos en los que la ha sumido el PP con José María Bellido a la cabeza".

Crespín ha indicado también que "quedan 168 días para que el gobierno socialista saque a Córdoba del letargo y de los escándalos en que lo ha sumido el PP y eso lo conseguirá Antonio Hurtado, que es un líder nato, de espíritu libre y de fuertes convicciones, muy formado y con experiencia en la gestión pública, muy reconocido en esta ciudad por su trabajo siempre en beneficio de lo público" y ha afirmado que "Antonio quiere ser el alcalde de esta ciudad, sabe lo que Córdoba necesita y está en disposición de ofrecérselo".

Así, ha citado algunos de los compromisos que el propio Hurtado ha ido desgranando entre la militancia socialista en la campaña de información de las primarias como es "la apuesta por la Base Logística, aprovechar mejor de lo que se está haciendo ahora los fondos europeos; tener como objetivo un público específico que son los jóvenes, que necesitan oportunidades, empleo y política de vivienda; recuperar la Córdoba creadora y de destino turístico, inclusiva y tolerante, y trazar la Córdoba del futuro que integre los cambios medioambientales y energéticos y las políticas de transportes y movilidad".

Para hacerlo posible, Rafi Crespín aseguró que “aquí hay un partido como el PSOE, con una organización fuerte con capacidad de gobierno; hay un liderazgo en la persona de Antonio Hurtado, que es el candidato de la militancia, y un proyecto de gobierno y un equipo que empiezan a configurarse desde ya”, porque, a su juicio, “hasta ahora José María Bellido, ha demostrado no tener ni ganas, ni capacidad, ni liderazgo, ni siquiera autonomía para hacerlo”.