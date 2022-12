Antonio Hurtado gana las primarias y será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba

Antonio Hurtado es ya el candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba. El diputado socialista de la Cámara Baja ha ganado las primarias que se han celebrado este domingo frente a la edil Carmen Campos tras obtener 349 votos, es decir, el 54,2% de los apoyos.

Ha sido la secretaria de organización del PSOE, Auria María Expósito, la encargada de ofrecer los resultados provisionales de las votaciones. En concreto, Hurtado ha obtenido la mayoría de los votos para presentarse a la Alcaldía, al recibir 349 apoyos, mientras que Carmen Campos ha obtenido 289. En total, han sido 643 los militantes del PSOE los que han participado en las primarias frente a un censo de 870 personas. En datos porcentuales, la participación ha sido del 74%, de los que Hurtado ha obtenido el 54,27% y Campos un 44,95%.

A su juicio, con estos resultados "la militancia ha mostrado la importancia que tiene votar en democracia". Ha sido una jornada sin incidentes que se ha desarrollado en ocho sedes del PSOE de la capital.

Tras conocer los resultados y, en la sede del PSOE de la avenida del Aeropuerto, el ya aspirante a hacerse con el sillón principal del Ayuntamiento de Córdoba ha mostrado su agradecimiento al apoyo recibido por parte de los militantes del partido y ha recordado que se trata de la primera vez que se celebran primarias en el seno del partido socialista de la capital.

Además, ha agradecido que se haya presentado la actual edil del PSOE. "La designación ha sido la más democrática y ha sido posible porque hemos accedido más de una persona a ser cabeza de lista", ha explicado.

También ha felicitado a los militantes que han participado y que han estado ocho horas en las agrupaciones de distrito durante la jornada de este domingo, además de agradecer al equipo que le ha acompañado durante los últimos meses para preparar la campaña, entre ellos, la también edil del PSOE Carmen González.

Recuperar la Alcaldía

Hurtado, además, ha reconocido que tras las primarias "ahora empieza una nueva etapa y la unidad es prioritaria" en las filas socialistas.

Su mayor reto es ahora recuperar la Alcaldía y por ello ha lanzado al PP un mensaje sobre las primarias. "Con este proceso demostramos que todos los partidos no son iguales, que hay partidos en los que se abre la decisión a la militancia y hay partidos que siguen anclados en el pasado y nombran a dedo", ha subrayado y ha incidido en que "no todos los partidos son iguales, nosotros hemos dado ejemplo".

En esta misma ha insistido en que "no todos los políticos somos iguales". A su juicio, "hay quienes van a ocupar el sillón y siempre les importa un comino los problemas de la ciudadanía". En contraposición a ellos, ha continuado, "hay políticos que venimos a ejercer el lugar que nos otorgue la ciudadanía a través de las elecciones y a ejercerlo para solucionar los problemas de la gente". "Todos los partidos no somos iguales", ha vuelto a reiterar entre aplausos de los militantes que han acudido a la sede del PSOE.

Otra de las ideas en las que ha centrado su intervención ha sido en las primarias, con las que "El PSOE ha demostrado que es un partido vivo", mientras que las que no las utilizan "son partidos muertos, sin vida, sin dinámica, totalmente adocenados". Sin embargo, ha subrayado, "el PSOE ha demostrado que es un partido vivo, con sangre, con ilusión y con ejemplaridad".

También en el apartado de agradecimientos ha lanzado un mensaje a la militancia, a quien ha dicho que "no les voy a fallar y no les he fallado nunca".

"El peor de los días para el PP"

En su intervención también ha echado la mirada atrás y ha recordado los cargos públicos que ha ocupado, en los que, según ha dicho, ha puesto capacidad, mucha y buena voluntad, compromiso y principios y valores socialistas". Los mismos que ahora va a seguir porque "quiero ser alcalde de Córdoba, ya que Córdoba no se merece lo que tiene en estos momentos".

También ha pronosticado que cuando "la gente cuando vea un buen candidato con liderazgo y un buen programa de ciudad van a apostar por el PSOE de nuevo, y vamos a conseguir a Alcaldía de la ciudad". Es más, en ese afán, ha asegurado que "hoy es un buen día para los socialistas, para el PSOE y es el peor de los días para el PP".

Tras su elección, Hurtado ha afirmado que "ha empezado el cambio para esta ciudad, para crear empleo, para abordar los nichos de pobreza, para integrar a la gente, para crear nuevos motores económicos, y llevar a cabo un transformación social y económica desde el punto de vista de equilibrio territorial". "Vamos a dar ejemplo y vamos a ser referentes a nivel nacional y poner a Córdoba en el sitio y lugar que se merece", ha concluido.

Antonio Hurtado ha ocupado numerosos puestos en el ámbito administrativo. Entre otros, ha sido delegado de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en Córdoba entre los años 1994 y 2003 y, además, ya fue portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba entre 2003 y 2004, mientras que en 2007 fue el director de la Promotora de Viviendas de Córdoba (Provicosa). Un año más tarde, fue elegido senador por Córdoba en las elecciones generales , donde fue portavoz de la Comisión de Economía y Hacienda, y actualmente es diputado en la Cámara baja.