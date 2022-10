El portavoz municipal del PSOE apoya a Hurtado como candidato a la Alcaldía de Córdoba

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha mostrado su apoyo al diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, como candidato a la Alcaldía por el partido. Hurtado anunció ayer su intención de concurrir a las primarias del PSOE para optar a liderar la plancha socialista en la capital.

Hurtado es el candidato oficialista del PSOE a falta de confirmación, bien en primarias, si al final se celebran, o bien fruto del consenso tras llegar a un acuerdo con quien de momento es la única persona que también ha anunciado si intención de presentarse a las primerias, la edil del Ayuntamiento de Córdoba, Carmen Victoria Campos, quien también intentó presentarse a la secretaría provincial del partido, que acabó ostentando Rafi Crespín.

El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ya anunció hace unos días en la ciudad que si los socialistas cordobeses llegaban finalmente a un consenso sobre quien sería el candidato o candidata a la Alcaldía de la ciudad no harían falta primarias.

"Tendrá mi apoyo como militante base y estaré a su lado para lo que necesite", ha indicado Romero, para incidir en que Hurtado "tiene un perfil meritorio" para ser el cabeza de lista socialista. "Antonio Hurtado es una persona con mucha experiencia política, que ya fue cuatro años portavoz en la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba, años muy duros donde gobernaba Izquierda Unida con Rosa Aguilar", ha recordado Romero, que se ha desecho en elogios hacia su compañero y ha indicado que "hizo una oposición bastante brillante porque puso las cosas claras".

Es economista, ha sido delegado de Hacienda, funcionario, "una persona bastante interesante", ha destacado Romero sobre el recorrido de Hurtado, a quien también ha comparado con la figura del actual alcalde del PP, José María Bellido. "Para mí no tiene ni punto de comparación, la formación y la capacidad que tiene Antonio Hurtado no la tiene Bellido ni de cerca".

Además, Romero ha aprovechado para explicar cual será su situación política futura. "Mi partido me ha puesto como portavoz municipal hasta mayo, en ese mes terminaré mi función". "No me voy a presentar a las primarias, los tiempos llegan en cada momento y yo ahora ni me siento con ánimo", ha indicado.