Antonio Hurtado anuncia que se presentará a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Córdoba

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha anunciado su intención de concurrir en las primarias de su partido, si es que las hubiera, a la Alcaldía de Córdoba. "Para mí sería un honor poder ser candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba", ha referido en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha hablado de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 para Córdoba.

Hurtado es el segundo cargo socialista que muestra su intención de optar a ser candidato de su partido a Capitulares después de que hace unas semanas lo hiciera la edil del Ayuntamiento de Córdoba, Carmen Victoria Campos. Y lo ha hecho también después de que el secretario regional socialistas, Juan Espadas, destacara que en Córdoba no habría primarias si al final se llega a un consenso a la hora de elegir a un candidato o candidata.

El proceso para la elección del candidato o la candidata del PSOE a la Alcaldía de Córdoba comenzará en unas semanas y Hurtado está convencido que ese candidato o candidata socialista será el próximo gobernante de la ciudad. "En Córdoba hoy se carece de liderazgo con este gobierno municipal del PP, con una sociedad apagada, una sociedad caída en el olvido de muchos por esa falta de liderazgo social que debe tener un alcalde; visitaré las distintas agrupaciones locales del PSOE para ponerme a disposición de la militancia, a su entera disposición, porque en este partido quienes eligen al candidato son los militantes", ha defendido.

No obstante, según ha podido saber este periódico, el diputado ya ha comenzado a pedir esos apoyos a la militancia. Hurtado ha insistido en que se liberará de su particular agenda parlamentaria para llevar a cabo esos encuentros. “Si logro el apoyo de los militantes, estoy seguro de que conseguiré el de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba para ser el próximo alcalde de la ciudad”, ha insistido. "Ser candidato es algo que me llena de orgullo y estoy seguro de que conseguiremos la Alcaldía", ha añadido.

La primera candidata

A principios del presente mes de octubre, Carmen Victoria Campos anunció su intención de liderar al PSOE en Córdoba capital para las municipales. Campos sentenció que había tomado una decisión "muy meditada" y, tras recabar el apoyo de su propia agrupación, Ciudad Jardín, que es la más grande de la provincia, y contar también con el respaldo de la Agrupación Centro, la segunda más grande. Y que lo hará "con un proyecto de futuro", y "con opciones de ganar la Alcaldía".

La edil, quien anunció el pasado año su intención de optar a la Secretaría General del PSOE de Córdoba, que fue finalmente ocupada por la actual líder del partido en la provincia, Rafi Crespín, dijo que da el paso para "ser precandidata", en el proceso de primarias que se abrirá el próximo noviembre en su partido para elegir a quien encabece la candidatura del PSOE en Córdoba capital en las municipales del próximo mayo, "con toda la confianza y la seguridad de que el partido necesita un proyecto de futuro en el Ayuntamiento".

Campos piensa que también otros compañeros, como ha sido el caso de Hurtado, deberían plantear sus precandidaturas, pues "eso es lo bonito que tiene este proceso de primarias", que ofrece "la garantía, tanto del derecho a elegir, como del derecho a ser elegido", de modo que "esa opción que voy a utilizar yo", también tendría que aprovecharla cualquier otro militante, "si tiene un proyecto para presentar", y "ejercer ese derecho a ser elegido por los compañeros".

Las 'cuatro patas' de los PGE

En su intervención, Hurtado desgranó en cuatro patas los PGE referidas a su “carácter social” por blindar a las familias, empresas y clase media trabajadora frente a la inflación y la crisis derivada de la Guerra de Putin en Ucrania; potenciar el gran motor económico y de empleo que será la Base Logística; avanzar soluciones reales como el tren de proximidad a Palma y Villa del Río; y el reparto de recursos estatales en la conclusión y planificación de infraestructuras ferroviarias, de carreteras, regadíos y equipamientos.