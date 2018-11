Ángeles Muñoz y Cristian Menacho no responden a la acusación

Ni Ángeles Múñoz ni Cristian Menacho han respondido a las preguntas de la acusación en la nueva causa abierta por el juzgado de instrucción número 5 contra la Fundación Guadalquivir.

El abogado de la acusación particular, Manuel Delgado, ha señalado que en la sesión la Fiscalía no ha estado presente y ha añadido que "tenía constatadas cosas que no son ciertas".

"Estamos hablando de cosas que no son menores, como el banco de alimentos", ha anotado, al tiempo que ha añadido que "la única forma -de saberlo- sería haber registrado casas en Jerez (Cádiz) y que allí estaban los alimentos, pero es lo de menos".

El letrado, que representa a Podemos, ha indicado también que "a nivel burocrático todo está justificado" y ha avanzado que "el juez va esperar al informe contable que se está realizando en el juzgado de instrucción número 8 y después de lo que resulte si tiene relevancia en este asunto seguirá con la causa".

El caso, ha continuado, es que "había tres asociaciones y una sola contabilidad, la de la Fundación que recibía cientos de miles de euros, y evidentemente habrá que ver en todos los programas que se vería todo más claro si tras el análisis contable si todo se hubiera llevado en un solo juzgado".

Otra de las opciones que ha barajado es la de que también "podemos extraer que hay por ejemplo nóminas para justificar un programa o gente en el huerto con los niños, donde el instructor era Cristian Menacho y eso era muy raro; el es el que figura".

Delgado ha incidido en que lo más beneficioso para el caso es que toda la causa se hubiera llevado en el mismo juzgado, "aunque no se van a escapar de las mordidas" de la Fundación Guadalquivir.

Al término de la declaración, el abogado ha señalado también que lo que saca en claro es que "las declaraciones han sido bastantes rutinarias sobre documentación".

"La cosa no da para mucho más, pero lo que está claro es que esta familia ha obtenido fondos de todo lo posible", ha añadido.

A su juicio, "no deberían archivar la causa hasta que no estuviera la contabilidad y explicar por qué está justificado ese dinero y por qué esta mujer podía ir todos los años a Cancún con un sueldo de 1.300 euros; hay mucho que investigar".

También ha lamentado que el despiece de la causa "ha perjudicado haber hecho una investigación profunda en este aspecto".